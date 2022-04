Ucraina, Biden chiede al Congresso oltre 30 miliardi per aiutare economicamente e militarmente il Paese. “Non è economico. Ma cedere all’aggressione sarà più costoso”.

Nella giornata di oggi, il presidente americano Joe Biden ha chiesto al Congresso 33 miliardi di dollari per finanziare gli aiuti umanitari e militari all’Ucraina fino al settembre di quest’anno. Come spiegato dalla CNBC, massiccio pacchetto di aiuti è stato inoltre accompagnato da una proposta al Congresso di modificare diverse vecchie leggi penali, così da rendere più facile per gli Stati Uniti la possibilità di svendita dei beni sequestrati di oligarchi russi sanzionati.

“Non è economico. Ma cedere all’aggressione sarà più costoso se permettiamo che questo accada“, ha spiegato Biden al Congresso. “O sosteniamo il popolo ucraino mentre difende il suo Paese, oppure restiamo a guardare mentre i russi continuano a perpetrare atrocità e aggressioni giorno giorno per giorno”, ha poi aggiunto il presidente.

Pacchetto di aiuti e riforme per aiutare l’Ucraina

Nello specifico, i 33 miliardi di dollari includono una richiesta di 20,4 miliardi di dollari in sicurezza e assistenza militare per l’Ucraina, nonché fondi aggiuntivi per finanziare gli sforzi degli Stati Uniti così da rafforzare la sicurezza europea in cooperazione con gli alleati della NATO. L’amministrazione ha affermato che tali fondi hanno lo scopo di fornire a Kiev e ai partner europei ulteriori armi d’artiglieria, veicoli corazzati, mezzi anti-corazza e antiaerei, così come accelerare le capacità informatiche e sistemi avanzati di difesa aerea.

U’altra parte dei 33 miliardi di dollari, ovvero 8,5 miliardi di dollari, sono invece rivolti agli aiuti e ai sostegni economici del Paese. Una somma, questa, che aiuterà a finanziare il governo ucraino, a sostenere il fabbisogno di cibo, energia e servizi sanitari per i cittadini, a sostenere le piccole e medie imprese agricole durante il raccolto autunnale e per gli acquisti di gas naturale, e a contrastare la disinformazione della propaganda russa. Non si esclude, inoltre, la probabilità che questa parte di fondi arrivi sotto forma di assistenza finanziaria diretta.

Altri 3 miliardi di dollari, invece, aiuteranno a fornire un’assistenza umanitaria più tradizionale, sotto forma di grano e altri prodotti rivolte alle persone al di fuori dell’Ucraina, e che sono rimaste colpite dal drammatico aumento del prezzo del cibo causato dal blocco russo delle navi container. L’altra parte del pacchetto avanzato da Biden al Congresso, invece, riguarda un’ampia serie di proposte atte a modificare le leggi attuali, per rendere più facile seguire ed attuare le centinaia di sanzioni individuali che sono state imposte a oligarchi, aziende e funzionari del governo russi dall’inizio della guerra.