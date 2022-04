Un cuoco, una addetta alle pulizie, un maestro d’orchestra: queste alcune delle persone apparentemente normali ma in realtà ricchissime che tengono nascosto il tesoro del presidente russo.

Fanno lavori normali e vivono in varie città del mondo eppure sono molto ricchi. Sono i prestanome di Vladimir Putin, uomini grazie ai quali il capo del Cremlino nasconde la sua vera ricchezza e che utilizza come portafogli da qui attingere liquidità quando necessario.

Alcuni dei loro nomi sono stati svelati ieri al pubblico italiano dalla trasmissione Controcorrente, ma sono ben conosciuti grazie Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (Icij), di cui fanno parte giornalisti di diverse testate, tra cui El Pais e il Washington Post, che aveva redatto un elenco di oltre 800 cittadini russi che detengono il vero tesoro nascosto del leader russo.

I “PORTAFOGLI VIVENTI” DI PUTIN

Tra loro va segnalato Valery Gergiev, proprietario di un celebre locale di Venezia e di una società immobiliare con sede a Milano per un valore di 100 milioni di euro, che però nella vita fa il maestro d’orchestra. C’è poi Sergei Rolduguin, di professione violoncellista, in grado di spostare denaro per un totale di 2 miliardi di dollari tra Cipro e le Isole Vergini.

Ma anche Svetlana Krivonogikh, sospettata di essere stata amante di Putin e madre di una figlia illegittima, che da ex-responsabile delle pulizie di un negozio a Mosca oggi è proprietaria di oltre 100milioni di dollari e vive a Montecarlo. E ancora Evgeny Prigozhin, ex-cuoco e venditore di panini di San Pietroburgo, che è il maggiore finanziatore di un’azienda che si occupa di comunicazione e fa propaganda per il governo russo.