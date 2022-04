Fabrizio Corona evade dai domiciliari e si presenta a casa della Moric: «Ridammi i soldi spariti»

Ieri c’è stato un battibecco tra i due per una somma di denaro sparita a casa di Corona. L’ex re dei paparazzi si è presentato dalla ex moglie accusandola di furto.

Lui però non avrebbe potuto trovarsi lì, essendo ai domiciliari. Sono dovuti intervenire i carabinieri.

Il duello tra Fabrizio Corona e la sua ex Nina Moric si arricchisce di un altro “round”. Ieri sera sono dovuti intervenire i carabinieri di Milano per riportare la calma tra i due per un diverbio scoppiato in un appartamento nella zona della Fondazione Prada.

È qui infatti, dove vive Nina Moric, che si è presentato l’ex re dei paparazzi. Corona, che sconta una condanna definitiva, è ai domiciliari per motivi di salute. Ieri sera si si è fatto trovare alla porta della ex moglie per accusarla di aver fatto sparire dei soldi che lui, una volta rientrato a casa, non avrebbe più trovato. A quel punto sia la Moric che Corona hanno chiamato i carabinieri. Quando sono giunti i militari dell’Arma è stato chiarito il fatto che non c’è stata alcuna aggressione alla ex modella, la quale dal canto suo ha negato di aver sottratto il denaro a Corona.

In pochi minuti gli animi, grazie all’intervento dei carabinieri, si sono placati. Corona, a quanto si sa, avrebbe sempre mantenuto la calma e il controllo, mostrandosi collaborativo. Esclusa l’aggressione, i carabinieri hanno spiegato a Corona che c’era la possibilità di denunciare il furto subito. Una possibilità che si è «riservato» di esercitare nei giorni a venire.

Ma la cosa non sembra essere finita qui. Corona risulta ai domiciliari. Non aveva dunque il permesso, a quell’ora, per stare fuori dalla sua abitazione. Per lui è arrivata quindi la denuncia a piede libero per evasione.