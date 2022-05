Navalny forse trasferito nel carcere dove “strappano le unghie ai detenuti”

Navalny esprime i suoi timori via Twitter, dicendo che la sentenza non è ancora stata formalizzata. Ha sentito che verrà trasferito all’interno del carcere di Melekhovo, dove vengono strappate le unghie ai detenuti. Questo è il timore di Alexey Navalny che sta aspettando solamente la formalizzazione della sentenza che lo vede protagonista di questo processo in Russia.

Il russo parla attraverso Twitter dei rumor sul centro penitenziario nel quale verrà trasferito. Riesci persino a fare dell’ironia dicendo “Almeno non avrò nessuna scusa per utilizzare queste emoji” scrive e pubblica l’immagine con una mano che si passa lo smalto.

Il 22 Marzo Navalny fù condannato a scontare nove anni di carcere, e pagare una multa di 1,2 milioni di rubli per frode ed oltraggio alla Corte, come se non bastasse l’accusa aveva chiesto una pena detentiva di tredici anni piuttosto che nove.

My new sentence has not yet entered into force, but I’ve heard rumors that I’ll be transferred to the high security colony in Melekhovo, where convicts get their fingernails pulled out. Well, at least I’ll have an excuse to use this trendy emoji 💅

— Alexey Navalny (@navalny) May 4, 2022