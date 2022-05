Si espande la peste suina: un caso a Roma, il primo fuori dall’area colpita

Un caso di peste suina africana (Psa) è stato rilevato a Roma. Questo quanto reso noto dal commissario straordinario per l’emergenza, Angelo Ferrari.

“Sì, c’è un caso – ha dichiarato il commissario contattato telefonicamente dall’ANSA – la zona dovrebbe essere quella del parco dell’Insugherata. Stiamo effettuando i controlli necessari”.

Se il caso fosse confermato sarebbe il primo di peste suina, malattia virale che colpisce maiali e cinghiali, fuori dall’area sino ad ora interessata, ovvero quella che va dalla provincia di Genova e si estende in direzione del Piemonte fino a Serravalle Scrivia (Alessandria).

Secondo quanto appreso il caso di Peste suina africana a Roma è stato segnalato e individuato dall’Istituto zooprofilattico del Lazio e confermato dallo Zooprofilattico Umbria e Marche centro di riferimento nazionale su questa malattia. Oggi è convocata la riunione del gruppo di esperti che lavora sulla Psa, che si riunisce periodicamente per analizzare i casi, come in Piemonte e Liguria (le zone finora colpite, nelle province di Genova e Alessandria) ed è stato attivato il monitoraggio sulla zona per delimitare i confini dell’area interessata. Sono state inoltre avviate anche le procedure di notifica europea. La Psa non è trasmissimibile all’uomo, infetta solo i suini e finora è stata individuata solo sui cinghiali.