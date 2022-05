Finanza sorprende dentista non vaccinato: denunciato per esercizio abusivo della professione

La Guardia di Finanza scopre un dentista che operava senza essersi sottoposto alla vaccinazione contro il Covid.

Oltre all’accusa di esercizio abusivo della professione i finanzieri hanno messo sotto sequestro l’ambulatorio.

Non aveva fatto la vaccinazione anti Covid. Ma continuava a operare come dentista. Per questo l’Ordine di medici ha sospeso un dentista con ambulatorio nella provincia di Vicenza. Il medico è stato anche individuato dalle Fiamme gialle, che hanno sequestrato l’ambulatorio. Il dentista è finito nel mirino della Guardia di Finanza di Thiene a seguito di alcuni accertamenti sul personale sanitario. Dopo sopralluoghi, controlli e pedinamenti i finanzieri hanno scoperto che diversi pazienti continuavano a frequentare lo studio del dentista non vaccinato.

Così è partita la perquisizione. Le Fiamme gialle lo hanno trovato mentre esercitava abusivamente la professione su un paziente. Un altro paziente ha raccontato di essere stato visitato nel 2022. I finanzieri hanno denunciato alla Procura il dentista per esercizio abusivo della professione sanitaria. La Guardia di finanza inoltre ha sequestrato l’ambulatorio e il riunito usato dal dentista per impedire che reiterasse il reato. Il Gip del tribunale vicentino ha già rilasciato un decreto di sequestro preventivo di convalida.