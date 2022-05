Attacco hacker russo: violato anche il profilo Instagram di Marta Fascina compagna di Berlusconi

Da diversi giorni ormai l’Italia è preda di attacchi hacker da parte dell’organizzazione “Killnet”, tra le vittime è spuntato fuori un nuovo nome, Marta Fascina deputata di Forza Italia e compagna del leader azzurro Silvio Berlusconi.

Da ieri, quando sotto attacco sono finiti prestigiosi siti come quello del Senato e della Difesa, sul suo profilo hanno iniziato a pubblicare diverse storie e pubblicità con caratteristiche di “phishing”.

Fascina non appena accortasi dell’accaduto trovando pubblicate sul suo profilo storie e foto non approvate da lei, ha denunciato e chiesto assistenza immediata per risolvere prontamente la vicenda.

L’unico suo account che sembra essere stato violato è quello di instagram, non risultano esserci problemi alle email o i suoi altri social, la deputata potrebbe essere tornata in possesso questa mattina del proprio account ma senza la possibilità di usarlo, poiché ancora bloccato.