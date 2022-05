L’annuncio ufficiale: la Finlandia farà richiesta di adesione alla Nato

Dopo un lungo tira e molla che dura ormai da diverse settimane, è arrivato ora l’annuncio ufficiale della richiesta di adesione alla Nato da parte della Finlandia.

L’annuncio è stato fatto in finlandese, svedese e inglese, durante una conferenza stampa congiunta tra il presidente finlandese Sauli Niinisto e la premier Sanna Marin.

L’annuncio ufficiale è arrivato dal presidente finlandese Sauli Niinisto. Nei giorni scorsi, si era espresso in merito anche il presidente Turco, Erdogan, contrario a questa eventualità, aveva infatti dichiarato: “Non dobbiamo fare un altro errore come fu per l’ingresso della Grecia”, secondo Erdogan Stoccolma ed Helsinki ospiterebbero terroristi del Pkk.

“Inizia una nuova era”

“Questo è un giorno storico”, ha dichiarato il presidente finlandese, annunciando in una conferenza stampa congiunta con la premier Sanna Marin che la Finlandia presenterà ufficialmente la richiesta di adesione alla Nato. La Finlandia, ha sottolineato citato dall’emittente Yle News, “sta entrando in una nuova era”. La premier finlandese ha dichiarato: “Speriamo che il Parlamento confermi la decisione di fare domanda di adesione alla Nato nei prossimi giorni”.

“In Finlandia – ha aggiunto – avremo ancora davanti a noi un processo parlamentare, ma speriamo che il Parlamento dibatterà questa decisione storica con determinazione e responsabilità”.