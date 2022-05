Giochi pericolosi in ovetti e patatine: oltre 13 mila sequestri della Guardia di finanza

Maxi sequestro da parte delle Fiamme gialle. Partiti controlli a tappeto in Nord Italia dopo la scoperta di alcuni gadget pericolosi.

Più di 13 mila alla fine i prodotti sequestrati, risultati non in regola con le normative per la sicurezza dei minori.

Spesso all’interno di ovetti di cioccolato e nei pacchetti di patatine si trovano giochi per i più piccoli. Ma non sempre sono sicuri per la loro salute. Anzi decisamente pericolosi, Come nel caso dei prodotti sequestrati dai finanzieri di Sondrio. Più di 13 mila nei giorni scorsi.

Mentre eseguivano dei controlli in due esercizi commerciali di Sondrio, le Fiamme gialle hanno scoperto sugli scaffali, pronti a essere venduti, dei prodotti che contenevano, al loro interno, giocattoli pericolosi per la salute dei minori. I giochi infatti non erano conformi ai requisiti di sicurezza fissati a norma di legge. Mancavano le istruzioni e le avvertenze per l’uso. E nemmeno era indicata la composizione dei materiali. Assenti anche le indicazioni previste dalla legge nel campo dei gadget a tutela dei minori.

I controlli si sono poi estesi ai distributori dei prodotti in diverse provincie del Nord. Un’attività di controllo che ha consentito di levare dal mercato 13.766 giocattoli pericolosi per la salute. Per i titolari delle imprese sanzioni amministrative fino a un massimo di 10 mila euro, comminate dalle competenti Camere di Commercio.