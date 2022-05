Studentessa ruba tre paia di scarpe: arrestata 26enne incensurata

Si era impadronita di tre paia di scarpe in un grande magazzino. Pensava di riuscire a passare inosservata in mezzo alla folla.

Ma non aveva calcolato un particolare decisivo: il sistema antitaccheggio. Il personale di sorveglianza così l’ha fermata.

Con tre paia di scarpe nella borsa e una buona dose di faccia tosta si era diretta verso le casse del grande magazzino. Ma non aveva fatto i conti col dispositivo antitaccheggio. È successo ieri a Napoli, in un megastore di Via Toledo. In pieno pomeriggio una giovane donna ha trafugato tre paia di scarpe dagli scaffali. E dopo averle infilate nella borsa si è diretta, disinvoltamente, verso le casse. Poi, sempre con nonchalance, ha attraversato speditamente le barriere pensando di farla franca visto l’affollamento di clienti.

C’era però il sistema antitaccheggio in funzione. Che si è attivato facendo scattare l’allarme e, con lui, anche il personale di vigilanza. Bloccata la donna, una studentessa di 26 anni incensurata, in attesa dell’arrivo dei Carabinieri per la presa in custodia. Per la 26enne è scattato l’arresto. È accusata di furto aggravato, ora è ai domiciliari in attesa di giudizio. Le scarpe, invece, sono ritornate al loro posto in negozio.