Vaiolo delle scimmie, nuovo caso in Italia: un 32enne rientrato dalle Canarie

Nuovo caso di vaiolo delle scimmie in Italia, un 32enne è ricoverato nel reparto malattie infettive dell’ospedale San Donato ad Arezzo. È rientrato il 15 maggio da una vacanza alle Canarie. Viene reso noto dalla direzione generale della Asl Toscana Sud Est e l’Istituto Nazionale Lazzaro Spallanzani di Roma.

Tra il 15 e il 20 maggio l’uomo non ha incontrato i propri familiari perché vive da solo. Il 20 maggio si è fatto visitare dal proprio medico di base che lo ha mandato all’ambulatorio di Malattie infettive. Il 32enne è stato preso in custodia dai medici del reparto perché aveva delle lesioni cutanee che potevano corrispondere all’infezione.

Nuovo caso di vaiolo delle scimmie: confermata la positività

E’ stato chiamato l’Istituto Nazionale Lazzaro Spallanzani per un confronto sulle lesioni del paziente, e per confermare il sospetto clinico ad Arezzo in quanto risultava uguale a quello dei 3 pazienti da loro ricoverati. I tamponi sono stati inviati il 21maggio al laboratorio di virologia allo Spallanzani e successivamente è stata confermata la positività di tutti e 4 i casi. Nel frattempo l’Asl ha rintracciato tutti i contatti dei casi positivi per tenerle sotto sorveglianza per i prossimi 21 giorni. I sintomi ed i segni sono lesioni cutanee, febbre, malessere e ingrossamento dei linfonodi.