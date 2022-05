Roma trionfa in Conference League, tifosi e città in delirio dopo la vittoria sul Feyenoord

Esplode la festa dopo la vittoria di misura della formazione capitolina, che si è imposta sugli olandesi del Feyenoord a Tirana.

Subito dopo la fine del match si sono aperte le danze e i festeggiamenti nella notte capitolina.

Roma in delirio dopo la vittoria dei giallorossi in Conference League. La Roma ha superato il Feyenoord per uno a zero nella finale di Tirana. E subito dopo la fine dell’incontro è esplosa la festa. I tifosi romanisti sono scesi in strada per festeggiare il trionfo della squadra guidata da da José Mourinho.

Tutta la capitale, in particolare la zona del centro, è stata invasa da caroselli d’auto zeppi di tifosi festanti. La notte capitolina è stata così animata da cortei, cori, colpi di clacson, petardi e fumogeni. Le forze dell’ordine hanno monitorato il traffico anche dal cielo, con alcuni elicotteri. Ma non ci sono state segnalazioni di incidenti. Solo una gioia sfrenata per un successo che mancava da lunghissimo tempo.