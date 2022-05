Bimbo di cinque anni sfreccia a folle velocità col motoscafo, video diventa virale

È scoppiata una polemica per il video di un bambino sui cinque anni alla guida di un motoscafo, condotto a forte velocità.

Una situazione molto pericolosa, non solo per i natanti, ma anche e soprattutto per il bimbo. A bordo c’era anche il padre.

Un motoscafo che sfreccia a tutta velocità sul mare di Pozzano, frazione di Castellammare di Stabia. E il padre a urlare «Vai piano!» al piccolo pilota. Più che piccolo, piccolissimo. Avrà circa 5 anni il bimbo alla guida dell’imbarcazione immortalata in un video girato la scorsa domenica e immediatamente diventato virale su TikTok.

Le immagini sono rimbalzate anche nel mare magnum dei social. Le ha postate su TikTok e poi su altri canali social il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Scatenando una marea di polemiche. Questo anche perché è proprio il genitore, malgrado ostenti fierezza per le prodezze nautiche del figlio pilota, a invitare il bimbo a rallentare perché la velocità del motoscafo è davvero elevata. Ad accompagnare la folle impresa familiare, poi, l’immancabile sottofondo musicale neomelodico.