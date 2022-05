Si chiamerà Germano il neonato abbandonato a Catania in una cesta

Il piccolo ha ricevuto il nome del santo del giorno di sabato, quando i carabinieri lo hanno ritrovato in una cesta nel centro di Catania.

Il piccolo è in buone condizioni e per lui in tanti si stanno muovendo per assicurargli le cure e l’affetto che merita.

Germano. Così si chiamerà il neonato trovato sabato sera a Catania in una cesta. A assegnare il nome al bimbo abbandonato è stato il personale del reparto di neonatologia dell’ospedale Garibaldi dove il piccolo è ricoverato. Il nome è stato scelto in base al nome del santo del giorno di sabato scorso. Così il neonato porterà il nome di San Germano («fratello» in latino), vescovo e patrono di Parigi nel VI secolo, ancora oggi solennemente celebrato nella capitale francese.

La primaria, Gabriella Tina, ha fatto sapere che il piccolo Germano viene «coccolato e continueremo a farlo fino a quando resterà nel nostro reparto per dargli cure, ma anche tanto affetto. Ha un buon peso, si sta alimentando. E anche i primi esami ci dicono che tutto è andato bene. Ovviamente faremo accertamenti più approfonditi».

Subito partita la gara di solidarietà per il piccolo

Gli esami hanno stabilito anche che il neonato è venuto al mondo giusto poche ore prima di essere abbandonato. Al corpicino infatti aveva ancora il cordone ombelicale attaccato. Per lui si è subito avviata una gara di solidarietà. All’ospedale sarebbero già pervenute richieste di affido. Si è immediatamente attivato anche il tribunale per i minorenni di Catania perché il «tempo è importante – dice la dottoressa Tina – perché l’affettività è importante così come le cure e l’alimentazione».

Sull’abbandono la primaria dice: «È difficile giudicare, è meglio non farlo, spesso è un atto d’amore verso il proprio figlio e gli altri non riescono a capirlo. Magari la madre ha voluto per il figlio una vita migliore».

Germano si è salvato grazie a un passante che si è accorto del pianto proveniente dalla cesta lasciata in via Rametta, nel centro della città etnea. È stato lui ad avvertire prontamente i carabinieri. I militari hanno prestato i primi soccorsi al neonato recuperando una coperta per avvolgerlo. Subito dopo un’ambulanza lo ha trasportato in ospedale dove si trova ancora adesso.