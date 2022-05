Usa, bimbo di 10 anni minaccia strage a scuola: la polizia lo arresta

È accaduto in Florida, dopo un allarmante messaggio in cui il bambino minacciava una nuova strage. Lo sceriffo lo ha arrestato.

Poi è stato lui stesso a condividere sui social il video dell’arresto. Cronache da un’America traumatizzata dal tremendo massacro avvenuto in Texas meno di una settimana fa.

È ancora vivissimo negli Stati Uniti l’eco della strage di Uvalde, in Texas, dove il 24 maggio Salvador Ramos ha massacrato 19 bambini e due maestre crivellandoli di colpi all’interno di una scuola elementare. Precipitando così in un dramma senza fine non solo la comunità di Uvalde, ancora sotto choc, ma anche gli Usa e il mondo intero, che non riescono a mandare giù l’ennesima tragedia compiuta con armi da fuoco. L’ennesima, perché negli States lo stragismo sta diventando una pratica sempre più usuale negli trent’anni.

A inquietare ancor di più, se possibile, la giovane età dei killer di massa. Come nel caso dell’appena diciottenne Salvador Ramos, anche lui deceduto nella spirale di morte innescata dalla strage che lo ha visto protagonista.

Dalla Florida un’altra notizia che sconvolge l’America

In questo contesto, giunge dalla Florida la notizia di un bambino di 10 anni, alunno di una scuola elementare di cape Coral, arrestato dalla polizia per aver minacciato una sparatoria di massa con dei messaggini. A riferirlo, citando la polizia, il New York Times. Memori degli annunci della strage di Uvalde – Ramos aveva confidato sui social il suo proposito – i poliziotti hanno preso molto sul serio i messaggi del bambino. Che così è finito in manette e portato via.

«Non è il momento di agire come un piccolo delinquente, non è divertente. Questo bambino ha lanciato una falsa minaccia e ora ne sta pagando le vere conseguenze», ha detto lo sceriffo Carmine Marceno. Succede anche questo in un mondo che sembra impazzito, dilaniato da una ferocia che riporta alla distruzione generalizzata seminata da antichi dèi sanguinari come Wotan, il dio germanico della guerra.