Fabrizio Corona va in comunità di recupero: “Dipendenza patologica da guadagno”

Il tribunale milanese ha deciso di affidarlo a una comunità di recupero per aiutarlo a curare le patologie psichiatriche.

Corona sarà accolto da una struttura comunitaria per proseguire il percorso terapeutico in corso.

Andrà in comunità Fabrizio Corona. Per curare la sua “dipendenza patologica dai guadagni”. L’ex re dei paparazzi, ai domiciliari per scontare la pena residua per le condanne ricevute, ha dunque ottenuto la misura alternativa dell’affidamento terapeutico. Che avrà luogo all’interno di una “struttura comunitaria” a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza. A stabilirlo il tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha accolto l’istanza dei legali di Corona.

I giudici hanno riconosciuto infatti i “miglioramenti” dell’ex fotografo dei vip. Nel provvedimento hanno poi messo in risalto che “il percorso terapeutico”, peraltro già in atto, “appare idoneo ai bisogni di cura” per promuovere la sua “riabilitazione” e il “superamento di importanti fragilità personali”, anche perché l’agente è sofferente per una “patologia psichiatrica”.