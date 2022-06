Mise, aiuti alle imprese: parte il portale online per chiedere gli incentivi

Da questa mattina è attivo un portale per pubblicizzare e favorire l’accesso agli incentivi del ministero dello Sviluppo economico.

Un nuovo strumento agile e diretto per le imprese, nuove o vecchie. Ma anche per i futuri imprenditori, i professionisti, enti e istituzioni.

È operativo, dalle 10 di stamattina, il portale incentivi.gov.it. Di che si tratta? È un motore di ricerca con una funzione ben precisa: far conoscere e promuovere, in maniera semplice e veloce, gli incentivi finanziati dal ministero dello Sviluppo economico. Inclusi quelli del Pnrr. I destinatari delle informazioni? Le imprese, in primo luogo, quelle già esistenti e quelle nuove. Poi gli aspiranti imprenditori, ma anche liberi professionisti, enti e istituzioni.

Come trovare i finanziamenti

A partire dalla pagina iniziale del portale si può accedere all’incentivo attraverso uno di questi quattro percorsi:

per profilo: adatto soprattutto per gli aspiranti imprenditori, per imprese e professionisti, enti o cittadini; per parola chiave; per categorie di interesse: per esempio innovazione, startup, digitalizzazione; per l’intero catalogo, esplorabile anche con l’aiuto dei filtri.

Una scheda sintetica per ogni incentivo

Una scheda sintetica correda ogni incentivo selezionato. All’interno della scheda le informazioni di dettaglio. Con una sintesi della misura, a chi si rivolge, che cosa prevede, le date di chiusura e di apertura del bando, la tipologia d’impresa che può accedere alle richieste del contributo, specifiche tecniche e costi ammessi, l’ambito territoriale. Infine le indicazioni utili alla consultazione della modulistica necessaria e i riferimenti per facilitare la compilazione della domanda.

Giorgetti: “Uno strumento agile e diretto per gli imprenditori”

“É uno strumento agile e diretto a disposizione degli imprenditori che, con coraggio, creano nuove attività e per le quali possono richiedere agevolazioni per realizzare gli investimenti”, lo ha definito il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.

“Navigando nella piattaforma – ha spiegato il ministro – si possono trovare tutte le informazioni utili sugli incentivi del Mise. Una bussola che permette di orientarsi tra le agevolazioni previste da bandi e provvedimenti dedicati allo sviluppo del tessuto produttivo del Paese. È un’opportunità per realizzare idee e progetti imprenditoriali, investire in competitività, valorizzare il territorio, coltivando e concretizzando i sogni imprenditoriali”.