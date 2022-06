Devastante incendio nel Gargano: fiamme bruciano decine di ettari di pineta

Un incendio di vaste proporzioni ha devastato una ventina di ettari di macchia mediterranea tra Mattinata e Vieste sul Gargano.

A alimentare le fiamme la combinazione tra il forte vento e le alte temperature.

Un devastante incendio ha bruciato ieri un’ampia area del Gargano, nel Foggiano, colpendo nel pomeriggio la zona tra Mattinata e Vieste. Ne rogo sono andati in fumo oltre venti ettari di pineta.

In serata la Protezione civile pugliese aveva precauzionalmente predisposto un piano di evacuazione per circa 80 persone. Questo nell’eventualità in cui le fiamme si fossero avvicinate al villaggio turistico di Baia delle Zagare, anche se la propagazione dell’incendio si è rallentata. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i volontari delle associazioni di Protezione civile, Arif, Polizia Locale di Mattinata, Polizia Stradale, Carabinieri.