Gdf, colpo contro i narcos: sequestrate tonnellate di droga e decine di arresti

Un maxi blitz di Gdf e Dda contro i narcotrafficanti colombiani ha portato a uno dei più grandi sequestri di droga della storia europea.

I quasi quaranta arresti suggellano un’operazione internazionale di vasta portata che assesta un durissimo colpo ai signori della droga.

Un altro duro colpo per il “Clan del Golfo”, la più importante organizzazione dei narcos colombiani, già colpita dall’arresto e dall’estradizione in Usa del suo capo, Dario Antonio Usuga David, il potentissimo signore della draga noto come “Otoniel“.

Una maxi operazione della Guardia di finanza e della Dda di Trieste ha portato infatti a 38 arresti tra Europa e Colombia, oltre al sequestro di 4,3 tonnellate di cocaina e di quasi due milioni di euro in contanti. La vasta operazione ha visto impegnati una sessantina di finanzieri per eseguire gli arresti tra Italia, Slovenia, Croazia, Bulgaria, Olanda e Colombia. Tutti gli arrestati sono accusati di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Arresti in Europa e in Italia

Le indagini sono durate più di un anno, in sinergia con la magistratura e la polizia colombiana, l’Agenzia Usa Homeland Security Investigations. Gli investigatori hanno così ricostruito la fitta rete di relazioni tra i produttori di cocaina del Sudamerica e gli acquirenti in Europa e in Italia, appartenenti alla criminalità organizzata operante in Veneto, Lombardia, Lazio e Calabria.

Colpita anche la filiera di distribuzione, con l’arresto di importanti broker e grossisti oltre a vari trasportatori della droga. Le prove sono state raccolte anche grazie a agenti “sotto copertura” infiltrati nell’organizzazione criminale dove simulavano di occuparsi della parte logistica.

Agenti sotto copertura e “consegne controllate”

Fondamentali per raccolta delle prove sono state le ben 19 “consegne controllate” consecutive, fra maggio 2021 e maggio 2022, che hanno permesso di individuare importanti mediatori nel sistema del narcotraffico mondiale e un ingente numero di vettori attivi sia sul suolo italiano che all’estero.

Sotto sequestro sono finite 4,3 tonnellate nette di cocaina. Si tratta di uno dei più grandi sequestri di droga della storia europea, per un valore stimato nell’ordine dei 96 milioni di euro. Una somma destinata a essere più raddoppiata grazie alla vendita al dettaglio sul mercato italiano, per giungere a un prezzo di almeno 240 milioni di euro. Sequestrati anche diversi mezzi, tra i quali un Tir ed un Suv da oltre 100 mila euro, e 1.850.000 euro in contanti.