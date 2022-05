Scoppia incendio durante le riprese della fiction di Ambra, in fumo decine di ettari

L’incendio è scoppiato sul set. Il regista intendeva simulare un piccolo fuoco. Ma nel giro di pochi minuti è scoppiato l’inferno.

Così sull’isola di Stromboli c’è stata una notte di fuoco. All’alba di nuovo in volo di nuovo i Canadair per cercare di spegnere le fiamme.

Ieri in mattinata sull’isola di Stromboli si è sviluppato un vasto incendio. Le fiamme si sono poi propagate per decine di ettari, alimentate dal forte vento di scirocco. Il fuoco è divampato per tutta la notte, distruggendo alberi e piante. All’alba si sono alzati di nuovo in volo i Canadair per cercare di domare le fiamme.

L’incendio sarebbe partito nel corso delle riprese della serie ‘Protezione civile’ con l’attrice e star televisiva Ambra Angiolini. Stando ai residenti di Stromboli, il regista aveva pensato di simulare un piccolo incendio. Doveva essere finzione. Ma poi, per errore, l’incendio è scoppiato davvero.

Regione Sicilia: noi non avvertiti dalla produzione

“Nella sceneggiatura che ci hanno inviato dalla produzione per la fiction ‘Protezione civile’ della Rai, che si sta girando qui a Stromboli, non ci avevano detto che avrebbero appiccato un piccolo fuoco durante le riprese, invece poi non so chi, ha pensato di farlo, forse perché rassicurato dalla nostra presenza, ma il forte vento di scirocco in pochi minuti ha fatto divampare il fuoco”. Così all’Adnkronos l’ingegner Salvo Cantale, responsabile emergenza dei Vigili del fuoco della Regione Sicilia.

Cantale è Stromboli, dove sta coordinando gli interventi dopo il vasto incendio di ieri. All’origine del fuoco ci sarebbe proprio il set della fiction. Sul posto delle riprese si trovavano anche dei mezzi dei Vigili del fuoco e alcuni di loro. Ma per girare le scene c’era bisogno di un piccolo rogo. Si è appiccato così il fuoco, anche se molto circoscritto. Ma nel giro di pochi minuti le fiamme sono divampate. “Nessuno ci aveva detto che lo avrebbero appiccato“, spiega l’ingegner Cantale. “Altrimenti glielo avremmo impedito”. Ambra Angiolini, la protagonista della fiction, si trova ancora sull’isola siciliana. Stamattina era al bar per fare colazione, ma non ha rilasciato alcuna dichiarazione.