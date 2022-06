«Mi sento accaldata»: si sente male a scuola, muore bimba di 10 anni

Una tragedia che risale ad alcuni giorni fa, ma venuta a galla solo oggi dopo la denuncia da parte dei genitori della piccola.

La bambina si è sentita male a scuola, durante una lezione, e nel corso della giornata è via via peggiorata.

Morire a dieci anni per un malore. È successo a Bisceglie, dove una bambina si è sentita male a scuola, mentre faceva lezione. Una volta tornata a casa le sue condizioni si sono aggravare. Inutile la corsa in ospedale, coi medici che hanno potuto solo dichiarare il decesso della bimba in pronto soccorso.

La tragedia è accaduta il 3 giugno, ma solo oggi è emersa dopo che i genitori della piccola hanno deciso di presentare denuncia. Secondo le prime ricostruzioni, quella mattina la piccola era a scuola. Quando, improvvisamente, ha avvertito un malore.

Una morte sopraggiunta nel giro di poche ore

«Si sentiva accaldata» avrebbe detto l’insegnante ai genitori quando li ha chiamati al telefono. Dopo il ritorno a casa le condizioni della bambina sono peggiorate nel corso della giornata. Così verso le sette di sera i familiari hanno chiamato il 118. I soccorsi, a quanto si sa, sono giunti in pochi minuti. La piccola è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Bisceglie, ma è arrivata quando era già troppo tardi.

Dopo la denuncia di stamattina da parte della famiglia la Procura di Trani ha aperto un’indagine per omicidio colposo a carico di ignoti. A fare luce sulle cause di una morte arrivata nel giro di poche ore adesso sarà l’autopsia, disposta dagli inquirenti su esplicita richiesta dei familiari e della Asl Bat che già l’aveva chiesta per finalità cliniche all’Istituto di medicina legale di Bari.