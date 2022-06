Blocca sanitari che aiutavano la sorella svenuta, poi si scaglia contro i Carabinieri: finisce agli arresti

Urla e rumori dall’abitazione. Dopo la chiamata al 112 i Carabinieri si sono precipitati a casa di un quarantenne.

Facendo un’insolita sorpresa: la sorella era svenuta ma lui ostacolava i soccorsi. Poi si è scagliato anche contro di loro.

I vicini, allarmati dalle urla e dai rumori che provenivano dalla casa, avevano allertato i carabinieri. I quali si sono presentati a casa di un uomo di 42 anni, con precedenti. Scoprendolo, in uno stato particolarmente alterato, che impediva al personale sanitario di soccorrere sua sorella, svenuta per cause ancora da accertare.

È successo la mattinata di mercoledì scorso a Malo, in provincia di Vicenza. L’uomo, alla vista dei militari, si è comportato in maniera ostile e provocatoria. E quando i carabinieri hanno cercato di perquisire l’abitazione si è opposto con forza alle operazioni di controllo. Nel corso della perquisizione gli uomini dell’Arma gli hanno trovato in casa una modica quantità di sostanze abitualmente impiegate per tagliare la cocaina. Infine gli agenti lo hanno portato in caserma. Il Tribunale di Vicenza ha poi convalidato l’arresto del 42enne maladense.