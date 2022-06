Mega rissa in strada tra decine di inquilini: bimbo di due anni finisce in ospedale

Decine di persone si sono azzuffate ieri sera a Milano, in un quartiere popolare. Sono dovute intervenire le forze dell’ordine.

La rissa è scoppiata verso le nove di sera. In ospedale un bambino di soli due anni.

Maxi rissa a Milano tra fazioni di inquilini delle case popolari. La zuffa è scoppiata ieri sera in un quartiere di periferia in via Bolla, nella zona del Gallaratese, nei pressi del Cimitero maggiore. Una sessantina di persone si sono riversate in strada per fronteggiarsi, alcune armate di bastoni. Per sedare la rissa sono dovute intervenire le volanti.

Bimbo di due anni in ospedale

In ospedale è finito – in via precauzionale – anche un bimbo di soli due anni. Il bambino non presentava ferite o traumi evidenti, ma sarà comunque sottoposto ad accertamenti al San Carlo. Il 118 è giunto sul luogo della rissa attorno alle 21.30 con tre ambulanze e un’auto del personale medico. I sanitari hanno medicato sul posto quattro persone. Oltre al piccolo di 2 anni hanno dovuto medicare anche un diciassettenne e due donne di 21 e 44 anni. Al pronto soccorso, in codice verde, sono stati trasportati solo il bambino e la ragazza, quest’ultima con escoriazioni giudicate non preoccupanti.

Stamattina situazione sotto controllo

Stamattina, ha riferito la Questura milanese, la situazione nel quartiere appare tranquilla. Per il momento non è partita alcuna denuncia, ma non si esclude che possano scattare segnalazioni nelle prossime ore dopo gli accertamenti ripresi questa mattina.