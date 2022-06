Referendum: Lega pronta a presentare gli emendanti sulla riforma Cartabia

Il senatore della Lega Roberto Calderoli ammette la sconfitta, ma la Lega vuole introdurre le questioni sollevate dal referendum sulla Giustizia nella riforma Cartabia tramite emendamenti.

L’insuccesso del referendum sulla Giustizia non rallenta le ambizioni della Lega. L’affluenza alle urne si è fermata al record negativo del 20,9% degli aventi diritto, una grande sconfitta per il partito di Matteo Salvini, ma il tema resta caldo.

La riforma Cartabia infatti metterà mani nel nostro sistema giudiziario, per questo motivo la battaglia si sposta nelle aule parlamentari, come sottolineato da Roberto Calderoli. “Adesso succede che abbiamo perso. E’ inutile nasconderlo. Non ci sono storie. I numeri dimostrano che 10 milioni hanno partecipato, gli altri non hanno inteso farlo” afferma il senatore del Carroccio.

Nonostante ciò “lunedì sera in Commissione giustizia del Senato avremo la discussione sulla riforma Cartabia. Sono stati presentati, non solo dalla Lega, ma da tutti i partiti, inclusi quelli di governo, più di 300 proposte di modifica. Noi intendiamo riproporre tutti gli emendamenti già presentati alla Camera e tra questi credo che vi siano anche quelli che raggiungerebbero il medesimo risultato di un eventuale referendum approvato” afferma Calderoli, sperando che la riforma Cartabia venga approvata “con quelle modifiche per cui la di possa chiamare riforma, cosa che oggi non è“.