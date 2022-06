Ragazzino di 17 anni senza patente si schianta con l’auto presa a noleggio: è in gravi condizioni

Due gravi incidenti ieri sera a Milano: prima un 17enne senza patente al volante di un’auto, poi un motociclista di 31 anni.

Sono entrambi stati trasportati in ospedale in gravi condizioni.

Era senza patente. E non avrebbe nemmeno potuta averla per legge, non essendo ancora maggiorenne. Ma si trovava comunque alla guida di un’auto, noleggiata a nome di un’altra persona. Un’auto che non era palesemente in grado di guidare. Tanto è vero che la corsa del mezzo è finita contro un’auto in sosta.

È successo mercoledì sera a Milano, in viale Sturzo, non distante da piazza Gae Aulenti. Al loro arrivo gli agenti della Polizia locale si sono accorti che al volante della vettura che si era andata a schiantare c’era un ragazzino di 17 anni, per forza di cose privo di patente. Nell’impatto il giovane era rimasto ferito in modo grave. Assieme a lui c’era un’altra persona, che però ha rifiutato le cure in ospedale. Il 17enne invece è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Carlo.

In serata un altro grave incidente

Sempre nella serata di ieri, un altro incidente a Milano. Questa volta nella centralissima via Palestro. Pochi minuti prima delle 23 un motociclista di 31 anni ha perso il controllo della moto all’altezza di Villa Reale e si è schiantato contro una fila di auto in sosta. Il personale del 118 lo ha portato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda.