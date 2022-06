Tom Hanks perde le staffe e si infuria con i fan che fanno inciampare la moglie [VIDEO]

Tom Hanks, il celebre e amato attore, noto per essere particolarmente amichevole con i suoi ammiratori, questa volta ha perso le staffe. In un video, caricato su YouTube, si vede Tom Hanks infuriarsi all’uscita di un ristorante a New York.

Il motivo? Un gruppo di fan fa inciampare la moglie, Rita Wilson e l’attore va su tutte le furie.

Tom Hanks ha perso le staffe con un gruppo di fan, colpevoli di aver fatto inciampare la moglie, all’uscita di un ristorante a New York. L’attore sta promuovendo in queste settimane l’attesissimo film ‘Elvis’ di Baz Luhrmann, dove interpreta il manager di Presley, il colonnello Tom Parker. Ieri, Tom Hanks stava uscendo con la moglie Rita da un ristorante della Grande Mela e si dirigevano verso l’auto che li attendeva fuori. I due, sono stati naturalmente avvicinati da un gruppo di ammiratori che hanno chiesto degli scatti fotografici con Tom. Nel video caricato su YouTube si vede Hanks urlare ed imprecare, dopo che il gruppo ha circondato la coppia e ha fatto inciampare la moglie.

Tom Hanks, l’antidivo che perde le staffe

Si vede anche una guardia del corpo spianare la strada alla coppia per aiutarli ad attraversare la folla e raggiungere l’auto. Ma alcuni fan cercano di scattarsi delle foto con la coppia. E quando Rita Wilson inciampa, apparentemente per una spinta accidentale da parte dei fan del marito, Hanks si gira inferocito e grida di smetterla, lasciandosi andare anche ad un’imprecazione prima di raggiungere l’auto e allontanarsi. Alcuni fan si sono scusati immediatamente, come si sente nello stesso video.

È la seconda star di Hollywood che nel giro di pochi mesi, ha perso la pazienza per difendere la moglie. Due episodi completamente differenti, uno è Chris Rock nella Notte degli Oscar e l’ormai tristemente celebre schiaffone ricevuto da Will Smith, e ora Tom Hanks, noto per essere un antidivo, spesso trovato a scherzare con i suoi ammiratori tra scatti, improvvisate ai matrimoni e altri gesti umani e semplici per cui è noto. Un momento di minor serenità il suo insomma.