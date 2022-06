Il Reddito di Base Universale ora puoi vincerlo alla lotteria: una svolta sorprendente

Il reddito di base universale può essere vinto alla lotteria, sembra uno scherzo invece è tutto vero.

Il reddito di base universale è un tema sempre più caldo perché le disparità tra poveri e ricchi diventano sempre più drammatiche e perché la povertà sta esplodendo con numeri senza precedenti.

È importante ricordare che in Italia ben 5,6 milioni di cittadini vivono in condizioni di povertà assoluta.

Il Reddito di Base ora può essere vinto

Il reddito di base universale è probabilmente una delle più grandi rivoluzioni sociali possibili.

Infatti si tratta di garantire un reddito a tutti i cittadini come diritto fondamentale legato alla loro stessa esistenza. Si tratta di una rivoluzione culturale che ha bisogno di una certa capacità di prospettiva storica per essere digerita ed accettata. Nei secoli passati l’idea di una sanità come diritto fondamentale per tutti o dell’istruzione come diritto fondamentale per tutti sarebbero sembrate delle utopie assurde. Anche il suffragio universale sarebbe sembrato un’ utopia assurda. Lo stesso vale per il reddito di base universale. Il reddito di base universale costituisce quindi una rivoluzione assoluta perché solleverebbe dalla povertà milioni di persone che oggi non sanno come andare avanti.

Una rivoluzione necessaria

In Europa c’è un vasto movimento di opinione che riguarda cittadini ed intellettuali per chiedere il reddito di base universale all’Unione Europea ed anche in Italia se ne parla sempre più spesso. Oggi è nata un’iniziativa molto particolare per spingere l’idea del reddito di base universale e per invitare tutti a riflettere su questo importante strumento di contrasto alla povertà. Ma questa idea nasce anche come un vero e proprio esperimento sociale per poter misurare gli effetti del reddito di base erogato concretamente. Questa lotteria che si chiama Ubi4all consente di vincere un reddito di base universale di €800 erogato per un anno.

Come vincerlo

Al termine dell’anno si misureranno gli effetti concreti del reddito di base sul vincitore. Anche se questo può sembrare un po’ un gioco, esperimenti sul reddito di base universale ne vengono condotti in tutto il mondo e gli effetti sono estremamente positivi. La speranza è che il reddito di base universale possa presto diventare un diritto per tutti, perché con la gravissima recessione in arrivo questo strumento sarebbe prezioso per evitare pericolose disgregazione sociali