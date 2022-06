E4Shield, l’apparecchio hi-tech che “stoppa” il Covid al chiuso con le onde elettromagnetiche

Arriva una nuova tecnologia, al 100% italiana, che potrebbe diventare la soluzione per debellare la diffusione dei virus negli ambienti chiusi.

La nuova tecnologia nasce grazie alla partnership tra Elettronica Group e Lendlease. L’apparecchio riesce a rendere inattive le principali varianti del virus, impedendone la trasmissione via aerosol.

Dall’elettronica un nuovo alleato contro il Covid. È tutta italiana una tecnologia unica al mondo e già brevettata. A metterla a punto è stata Elettronica Group, da 70 anni società leader nel mondo nel campo della difesa elettronica. La nuova tecnologia si chiama E4Shield. È in grado di ‘inattivare’ il Covid 19 e le sue varianti. E in futuro potrà essere programmata per difendere da altri virus.

E4Shield nasce all’interno di MIND (Milano INnovation District), la cittadella innovativa di Milano consacrata alla ricerca biomedica e alle startup biotech. La tecnologia sarà applicata da Lendlease negli spazi del distretto. E4Shield, sistema completamente made in Italy, nasce da un’idea della società Elettronica che, grazie a una esperienza settantennale nel campo della gestione dello spettro elettromagnetico, ha applicato le sue competenze anche a quello della biodifesa.

Come funziona E4Shield

E4Shield agisce all’interno degli ambienti chiusi. Come scuole, ascensori, mezzi di trasporto. Riesce a inattivare il virus in aerosol, costituendo così un prezioso alleato contro la pandemia. E4Shield si basa sulle evidenze scientifiche riportate da vari studi di settore – compreso quello pubblicato dalla rivista Nature – che hanno ampiamente dimostrato che le onde elettromagnetiche hanno la capacità di inibire la carica virale degli agenti patogeni.

La tecnologia innovativa è stata sviluppata – per la parte dei test – grazie alla partnership scientifica dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano e al dipartimento scientifico dell’ospedale Militare del Celio. Mentre validare l’inattivazione del virus in aerosol ci si è avvalsi dei laboratori Virostatics.

Virus inattivato al 90% in aerosol

I test in aerosol nei laboratori Virostatics hanno permesso di simulare la principale via di trasmissione del Covid. Successivamente ci si è concentrati su emissioni compatibili con la presenza umana. Che hanno confermato l’inattivazione del virus del 90% in aerosol.

La tecnologia E4Shield è stata sviluppata in prototipo. Saranno disponibili due versioni: il dispositivo a parete e quello wearable. Possono creare rispettivamente un’area di protezione di 50 mq e di 3 m. La tecnologia ha ottenuto la certificazione CE e SAR e la sua efficacia è stata testata in diversi test di laboratorio. Già depositato il brevetto internazionale per invenzione a livello industriale.