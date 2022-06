Schiacciata da armadio che le finisce addosso: suor Eligia rinvenuta morta dalle consorelle

A colpirla letalmente, un pesante armadio in legno che si trovava nella sua camera. Non ha nemmeno fatto in tempo a chiedere aiuto

Suor Eligia ha perso la vita restando schiacciata da un pesante armadio cadutole addosso nella sua camera da letto. Aveva 87 anni e il suo nome originario era Giulietta Cambus. Era della provincia di Cagliari e da qualche anno l’avevano trasferita nella Villa Regina Mundi di Treviso.

È una comunità che si occupa di accogliere ragazze madri che hanno delle dipendenze. A seguirle, c’erano quattro suore e ora sono rimaste in tre. Il dramma è occorso mercoledì sera, 22 giugno, quando al 119 è giunta una telefonata passate le 19. Era più o meno a quell’ora che le consorelle di suor Eligia, suore della congregazione «Pie Suore della Redenzione» hanno trovato il suo corpo esanime nella stanza da letto.

La religiosa era incastrata tra l’armadio e una sedia. Le consorelle hanno provato a soccorrerla, mentre attendevano che sopraggiungesse l’ambulanza, pregando e sperando. Purtroppo, però, il medico non ha potuto far nulla se non constatare il decesso della suora. Forse a causare la morte di suor Eligia sono state le letali lesioni riportate dal peso dell’armadio, che le è caduto addosso improvvisamente e che l’ avrebbe portara a battere testa e collo contro la sedia.

Sul posto la polizia, che si è occupata di tutti i rilievi del caso. Hanno subito escluso la pista di un coinvolgimento da parte di altre persone nella morte della suora, la cui morte è classificata come incidente domestico. Della cosa hanno informato il pm di turno e ora si aspetta il nulla osta sul corpo della suora, in modo che possano celebrare le esequie.

Da quanto ha ricostruito sinora la polizia, suor Eligia avrebbe aperto un’anta dell’armadio e in quel frangente, il piede del mobile non avrebbe retto, cadendole addosso. La donna, che non si aspettava tale crollo, non sarebbe riuscita a evitare di essere colpita. Le consorelle, preoccupate perché non scendeva, sono accorse a cercarla e purtroppo hanno fatto un’amara scoperta.

Ora Villa Regina Mundi sta vivendo un profondo dolore per il decesso della suora:«Siamo molto tristi, rispettate il nostro dolore», ha detto la madre superiora. A parlare di suor Eligia è don Davide Schiavon, direttore Caritas Treviso, che ha detto:«Ha dedicato tutta la vita alla congregazione. Era una persona sempre disponibile, discreta, generosa, semplice, dai modi molto affabili».