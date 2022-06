Tragedia durante la corrida, crolla tribuna con anziani e bambini: è strage [VIDEO]

Cede la struttura improvvisata nel corso di una corrida. È strage: tra le vittime e i feriti anche bambini, donne e anziani.

È accaduto in Colombia. Un video ha ripreso l’istante del collasso della tribuna e del panico tra la folla dei superstiti.

Sono almeno otto le vittime per il crollo di una tribuna fai da te in Colombia. Altre 500 sono rimaste ferite nello schianto della tribuna improvvisata nell’arena del comune di Espinal, nel dipartimento di Tolima. La tragedia è avvenuta in occasione di una corrida durante una festività.

Stando alla Protezione Civile di Tolima sono rimasti feriti anche bambini, donne, uomini e anziani che prendevano parte all’evento. Il crollo è stato filmato in un video dove è visibile il cedimento di diverse parti della struttura, che evidentemente non poteva sostenere il peso delle centinaia di persone accalcate. Dopo il terribile l’incidente è stato dichiarato lo stato di allerta a Espinal. Secondo le testimonianze l’emergenza ha portato le strutture ospedaliere sull’orlo del collasso.

At least 6 people were killed and 200 injured in the central Colombian town of El Espinal when several wooden stands filled with spectators crashed into the bullring on Sunday. #ourworld pic.twitter.com/MN6HMZrApe

— Our World (@OurWorl91027476) June 27, 2022