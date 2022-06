Biden: “Più Nato in Europa, rafforzare presenza americana in Italia e Germania”

Il presidente americano apre il vertice Nato a Madrid mandando un “messaggio inequivocabile” alla Russia e a Putin.

Washington annuncia anche rinforzi alla presenza militare Usa in Europa.

Rafforzare la presenza militare americana in Europa, anche in Italia e Germania. Lo ha annunciato il presidente Usa Joe Biden, in apertura del vertice Nato di Madrid.

“Inviamo un messaggio inequivocabile”, ha detto il leader americano. “La Nato è forte e unita. La Nato è pronta ad affrontare qualsiasi tipo di minaccia, in qualsiasi campo. E ora è più che mai necessaria”.

Biden ha annunciato rinforzi statunitensi alle forze dell’Alleanza Atlantica sul suolo europeo. La Nato sarà “rafforzata in tutte le direzioni in ogni ambito: terra, aria e mare“, ha detto al summit di Madrid. “Dispiegheremo capacità aeree aggiuntive e altre capacità in Germania e Italia”, ha aggiunto Biden.

Putin, che “voleva una ‘finlandizzazione’ dell’Europa” ha invece ottenuto l’esatto opposto, cioè “la ‘natificazione'” di Finlandia e Svezia, ha fatto notare il presidente Usa. “È esattamente quello che andava fatto per garantire la sicurezza dell’Europa”, ha detto in riferimento all’entrata di Finlandia e Svezia nell’Alleanza Atlantica.