Giostra crolla di schianto al luna park, sfiorata la strage: dieci bambini feriti

Hanno rischiato di rimanere schiacciati dall’improvviso crollo della giostra sulla quale si stavano divertendo.

Dramma sfiorato in un luna park in provincia di Napoli, dove una giostra è crollata mentre numerosi bambini stavano facendo il giro.

Stava per tramutarsi in una tragedia quella che doveva essere una domenica di festa, passata all’aperto in serenità, tra allegre famigliole e bambini giocosi e felici. Ma qualcosa è andato storto e così la serata del 10 luglio a Palma Campania, nel Napoletano, è arrivata a un passo dal tingersi di sangue.

È stato panico quando una giostra è crollata nel piccolo luna park allestito nel parcheggio di via Querce. Un crollo avvenuto quando almeno una ventina tra ragazzi e bambini stavano facendo un giro sulla giostra. Sono stati improvvisamente travolti dal crollo dei ponteggi e delle attrezzature. Alcuni tra loro sono precipitati al suolo anche da una notevole altezza. Alla fine il bilancio parla di dieci feriti. Per gli altri, invece, solo tanta paura.

A cedere è stata una giostra realizzata con sedili sospesi dal terreno, collegati a un corpo centrale per mezzo di catene. La giostra fa quasi “volare” i ragazzini seduti sui sediolini con un moto rotatorio continuo e veloce.

Un cedimento strutturale al culmine del giro di giostra

Il cedimento strutturale si è verificato proprio al culmine del “giro di giostra”. I familiari dei bimbi hanno prestato loro i primi soccorsi dopo il collasso della struttura. Successivamente è intervenuto il personale del 118 che ha soccorso immediatamente i feriti. Una decina in tutto, alcuni dei quali per precauzione sono stati visitati in ospedale.

Una piccola di dodici anni è rimasta precauzionalmente in osservazione all’ospedale Santobono di Napoli. Ma fortunatamente nessuno dei bambini coinvolti nell’incidente rischia la vita. I feriti sono lievi, per lo più contusioni. Per loro soltanto piccoli traumi, qualche escoriazione, lividi e soprattutto molta paura.

Un genitore ha raccontato a Napoli Today i momenti concitati del crollo: “Io ero lì, presente… Mio figlio si trovava sul gonfiabile, mi son trovato a guardare nel momento in cui la giostra è andata a schiacciarsi a terra, nel momento che i bambini e ragazzi erano con i seggiolini in volo …. Ho soccorso alcuni bambini. Una bambina indiana era sotto le sedie a terra. Scena da rimanerci malissimo, anzi che ti segna“, ha spiegato l’uomo.

Nel piccolo luna park si sono presentati anche i carabinieri. I militari dell’Arma hanno cominciato a verificare le autorizzazioni dei giostrai ambulanti ma anche la manutenzione e lo stato della giostra rovinosamente crollata.