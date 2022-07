Si tuffa nel lago e accusa un malore: muore a 15 anni in ospedale

Un giovanissimo ragazzo di 15 anni è deceduto in ospedale: la settimana scorsa si era sentito male dopo essersi tuffato nel Lago Maggiore.

Il ragazzo stava nuotando con alcuni amici. Malgrado i soccorsi tempestivi per lui non c’è stato nulla da fare: è morto in ospedale, nel reparto di terapia intensiva dove era stato ricoverato dopo l’incidente.

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 15 anni che mercoledì scorso, 6 luglio, si era tuffato nelle acque del Lago Maggiore ad Arolo, frazione di Leggiuno, sulla sponda lombarda del Verbano. Il 15enne nuotava in compagnia di alcuni amici: si era immerso in acqua senza più riemergere per diversi attimi.

Alcuni bagnanti, resisi conto che il giovane era rimasto a troppo lungo sott’acqua si sono tuffati riuscendo a riportarlo a riva. Qui gli hanno praticato anche il massaggio cardiaco con l’aiuto di un defibrillatore.

Le condizioni del 15enne erano apparse fin da subito molto critiche. Il ragazzo è morto il pomeriggio di sabato scorso, 9 luglio, all’ospedale Circolo di Varese dove era stato ricoverato in terapia intensiva. La notizia del decesso è stata resa nota solo nella giornata di ieri.