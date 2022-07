Gravissimo incidente stradale nel Gargano. Frontale sul viadotto lungo la superstrada che da Carpino porta a Cagnano Varano.

Nello scontro violentissimo scompare una famiglia: muoiono padre, madre e figlia di diciotto anni. Un altro ferito versa in gravissime condizioni e lotta tra la vita e la morte.

Sono morte tre persone e altre tre sono rimaste ferite, una in modo grave, in un incidente stradale. La tragedia è avvenuta a seguito di uno scontro frontale tra due automobili. Lo schianto è accaduto ieri pomeriggio lungo la super strada che collega Carpino a Cagnano Varano, in provincia di Foggia.

Ancora non sono stati resi pubblici i nominativi delle vittime dell’incidente. Neanche la dinamica del drammatico incidente è stata ancora chiarita. Delle tre vittime, due erano già decedute quando sono arrivati i soccorsi, mentre l’altra è morta nonostante i tentativi di rianimazione operati dal personale sanitario.

Famiglia distrutta nell’incidente

A scontrarsi sono state due autovetture, una Golf e una Mitsubishi. Nell’impatto violentissimo tre persone hanno perso la vita e altre tre sono rimaste ferite, una delle quali è in gravissime condizioni. Le tre vittime decedute viaggiavano tutte a bordo della Golf: si tratta di una famiglia. Morti sul colpo padre e figlia di 18 anni, mente la madre è deceduta nel corso del trasporto in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti due mezzi dell’elisoccorso che hanno trasportato i tre viaggiatori rimasti feriti a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano, presso la Casa Sollievo della Sofferenza.