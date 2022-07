La carica di Florenzi: ecco le parole che i tifosi non dimenticheranno mai

L’ex Roma, Alessandro Florenzi, in vista della nuova stagione di Serie A è pronto a dare la carica per riconfermarsi e scrivere nuove pagine importanti nella sua carriera.

Il Milan in questi giorni è alle perse con la preparazione della partita in terra austriaca contro il Wolfsberg, terzultima amichevole prima dell’inizio del campionato che vedrà i rossoneri ospitare l’Udinese.

I rossoneri non hanno ancora completato la rosa in vista della prossima stagione, al via tra poco più di un mese. Diversi sono i reparti che ad oggi sono scoperti, le operazioni che la società vuole compiere sono diverse ma il budget a disposizione non permette di muoversi in maniera tranquilla.

Aspettando il terzo colpo di mercato, su cui la dirigenza lavora da settimane, c’è un calciatore che per rimanere a Milano ha chiuso definitivamente al suo profondo amore, Roma. Si tratta di Alessandro Florenzi, che a 31 anni si ritrova senatore nello spogliatoio del Diavolo, che a Sky racconta di aver lasciato Roma con un po’ di rammarico ma che ora si dice contento di essere qua.

“Sono felice di essere stato riscattato dal Milan. Ho lasciato con rammarico la Roma, ma ho subito voltato pagina. Voglio scrivere nuove pagine importanti nel mio futuro“.

Florenzi dà la carica alla squadra in vista della prossima stagione

Quest’anno molti club si sono rinforzati cercando di colmare il distacco che c’era l’hanno scorso con le prime due. Il Milan l’anno scorso ha vinto con merito secondo il giocatore, e in questa stagione vogliono ribadirlo. Non sarà facile, tutti daranno il massimo per battere i campioni d’Italia. “Noi dobbiamo lavorare e pensare partita dopo partita senza fare troppi proclami. Pensiamo all’Udinese e poi ad una partita alla volta. Dobbiamo difendere quello che abbiamo vinto sul campo l’anno scorso“.

Lo scorso campionato i rossoneri hanno potuto contare su un grande spirito di squadra, tutti spingevano dalla stessa parte, come rivela Florenzi. “Potevamo non essere i più forti sulla carta, ma non sempre vincono i più forti“. Ci sono piccole cose che danno grandi risultati, anche nei momenti difficili la squadra ha fatto gruppo e ha superato le avversità.

Sull’addio alla Roma Florenzi spiega: “Sono cambiato tanto perché quando ho lasciato Roma per altre città non era per volontà mia”. Il calciatore racconta che in questi anni ha visto tanti paesi e città, acculturandosi tanto. “Ho vissuto cose che non pensavo di vivere. All’inizio della mia carriera era quello di fare tutta la carriera nella Roma, questo non è stato possibile, ma ho avuto la possibilità di crescere a livello di vita”.

Infine esprime un parere sui nuovi acquisti: Divock Origi e Yacine Adli. “In avanti abbiamo grande qualità ed esperienza, Divock ha grande carisma, ci può aiutare tanto”. Sul centrocampista francese spiega che bisogna lasciarlo lavorare tranquillo e gli va dato tempo. Ha grandi qualità, il mister deve tirargli fuori qualcosa e si è ambientato benissimo.