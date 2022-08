Roma scalpita: il nuovo nome per la difesa arriva direttamente dalla Serie A

In casa Roma il calciomercato in entrata non è ancora finito, i giallorossi stanno cercando un difensore e il nome che sta circolando nelle ultime ore arriva direttamente dalla Serie A.

Non solo in attacco, la Roma di José Mourinho è alla ricerca di un difensore che possa essere un valore aggiunto in quel reparto. Nelle ultime ore la dirigenza giallorossa sta valutando vari profili, tra questi c’è anche un giocatore del nostro campionato.

Il mercato in entrata della squadra capitolina non è ancora finito, mentre si aspettano risvolti positivi nella trattativa per l’attaccante, ex Torino, Andrea Belotti, la dirigenza giallorossa è alla ricerca di un difensore da regalare a Mourinho. Il profilo ideale che Tiago Pinto sta seguendo è quello di un centrale di prospettiva, di piede mancino e giovane.

L’allenatore portoghese ad inizio stagione aveva espressamente chiesto di avere in rosa cinque difensori, dato che la Roma sarà impegnata in tre competizioni quest’anno. In queste ore circolano diverse soluzioni papabili ma che non rientrano completamente nell’identikit richiesto dall’allenatore.

Due sembrano essere i nomi che stuzzicano in maniera particolare i giallorossi, uno è il difensore centrale inglese del Chelsea Trevoh Chalobah, che all’occorrenza può fare anche il mediano, però destro di piede. Il suo cartellino si aggira intorno ai 5 milioni di euro, una cifra più che alla portata della Roma.

Si cerca anche in Serie A

La dirigenza però non guarda solo all’estero, tra i vari profili identificati ci sarebbe anche un calciatore del nostro campionato che dopo la prima giornata avrebbe stregato i giallorossi.

Il calciatore individuato da Tiago Pinto ha 22 anni, è polacco e veste la maglia dello Spezia. Lanciato lo scorso anno da Thiago Motta, quest’anno con Gotti è partito subito titolare nella prima giornata di campionato contro l’Empoli. Il giocatore in questione è Jakub Kiwior che rispecchia alla perfezione le caratteristiche richieste dallo Special One: mancino, giovane.

Kiwior oltre a giocare come centrale di difesa può essere utilizzato anche come terzino sinistro o come mediano, ruolo che ha già ricoperto nella scorsa stagione. La società ligure lo valuta 10 milioni di euro, una cifra che la Roma considera un po’ alta ma che non rappresenterebbe un problema.

Un giovane di prospettiva che insieme a Kumbulla rappresenterebbe una valida alternativa nel terzetto composto da Smalling, Ibanez e Mancini.