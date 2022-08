Camion impazzito piomba a tutta velocità sulla folla: è strage [VIDEO]

In una sola giornata due tragici incidenti hanno provocato decine di vittime in Turchia e oltre cinquanta feriti.

Un mezzo pesante ha travolto la folla a tutta velocità. All’origine della tragedia la rottura dei freni, non un attentato terroristico, pista al momento esclusa dalle autorità turche.

In meno di 24 ore due drammatici incidenti si sono verificati in Turchia, provocando numerosi morti e feriti. Almeno 31 le persone rimaste uccise e altre 51 quelle ferite a causa di un camion e di un autobus.

Nel primo incidente, causato da un camion fuori controllo, sono morte almeno 16 persone e altre 29 sono rimaste ferite. È il bilancio della strage avvenuta il 19 agosto nella provincia di Mardin, nel sud est della Turchia. L’incidente è avvenuto nel distretto di Derik, non lontano dal confine con la Siria.

Un camion è piombato a tutta velocità andandosi a schiantare contro la folla. All’origine dell’incidente un problema ai freni. La causa dell’incidente dovrebbe essere appunto la rottura dei freni. Esclusa per ora la pista dell’attentato terroristico.

Il comunicato del ministro della salute turco

Il ministro della Salute ha comunicato il bilancio della strage: «Sedici persone hanno perso la vita e altre 29 sono rimaste ferite, otto delle quali in modo grave, nell’incidente in seguito alla rottura dei freni di un camion che ha colpito la folla a Derik», nella provincia di Mardin. Lo ha reso noto su Twitter il ministro Fahrettin Koca. Che ha aggiunto, sempre nel post su Twitter: «Siamo rimasti scioccati dalla notizia. Che Dio abbia pietà di coloro che hanno perso la vita nell’incidente: porto le mie condoglianze ai loro parenti e auguro una pronta guarigione ai feriti. Sono stati mobilitati tutti i mezzi per la cura dei feriti. Il nostro desiderio è di non provare nuovo dolore a causa degli incidenti stradali a Gaziantep e Mardin. Come nazione siamo affranti».

Altri 15 morti nella stessa giornata

Sempre nella stessa giornata, qualche ora prima, un’altra strage. A causarla questa volta un incidente stradale che ha visto coinvolti un autobus e un’ambulanza. L’incidente è avvenuto sempre nel sud-est del Paese. In questa occasione altre 15 persone sono rimaste uccise e 22 ferite. Davut Gül, il governatore della provincia di Gaziantep, su Twitter ha dichiarato: «In totale, 15 dei nostri cittadini sono morti e 22 sono rimasti feriti nell’incidente che ha coinvolto un autobus, una squadra di soccorso e un’ambulanza tra Gaziantep e Nizip».