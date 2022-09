Gasperini in ansia, i problemi per la sua Atalanta aumentano: è arrivata l’ufficialità

Nonostante un ottimo inizio di campionato Gian Piero Gasperini è molto preoccupato per quello che succederà dopo la sosta delle Nazionali: l’ufficialità lascia tutti con il fiato sospeso.

Prima del Mondiale la squadra bergamasca dovrà affrontare otto partite, tra cui alcuni scontri diretti contro Fiorentina, Lazio, Napoli e Inter, che diranno molto su quelle che saranno le ambizioni stagionali.

Tra le sorprese di questo campionato fino a questo momento c’è sicuramente l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I neroblu si sono resi protagonisti di un grande inizio di stagione che dopo sette partite li vede addirittura in cima alla classifica insieme al Napoli. Un rendimento incredibile che, grazie anche alla vittoria nell’ultimo turno contro la Roma, sta candidando sempre di più la Dea al ruolo di outsider.

Nonostante in squadra non ci siano più giocatori del calibro di Gomez o Ilicic, il tecnico bergamasco è riuscito a dare una nuova identità ai suoi ragazzi. Adesso l’Atalanta è una squadra compatta, sicuramente meno spettacolare rispetto al passato ma tremendamente efficace. E tutto potrebbe essere favorito dal fatto di potersi concentrare esclusivamente sul campionato considerata l’assenza dalle coppe europee.

Tuttavia Gasperini sta facendo i conti con diversi problemi che a lungo andare potrebbero pesare e non poco. Su tutti il discorso infortuni, che stanno falcidiando la rosa in ogni zona di campo. Le assenze vanno da Musso a Djimsiti a Zappacosta fino a Duvan Zapata solo per citarne alcuni. Nelle ultime ore però anche un altro big ha accusato un problema che potrebbe tenerlo lontano dal campo a lungo: ecco di chi si tratta.

Il colpo subito in Nazionale è stato durissimo: il giocatore torna a Bergamo

Uno dei giocatori migliori di questo inizio di stagione dell’Atalanta è stato senza dubbio Teun Koopmeiners. Il forte centrocampista olandese, arrivato l’anno scorso dall’AZ Alkmaar per 14 milioni di euro, è diventato in brevissimo tempo una colonna della squadra. Il classe 1998 ha messo a segno 4 gol, compresa la tripletta contro il Torino, eguagliando già i numeri dello scorso campionato. Dal ritiro degli Orange non arrivano però buone notizie in merito alle sue condizioni fisiche.

Dopo appena sei minuti della partita contro la Polonia, Koopmeiners è stato costretto a uscire in barella per un brutto scontro aereo con il centrocampista granata Karol Linetty. Una bruttissima immagine che ha fatto preoccupare tutti sulle sue condizioni di salute. La tac eseguita nella giornata seguente ha però rassicurato tutti dando esito negativo. Tuttavia l’ufficialità che giunge dall’Olanda è tutt’altro che positiva per Gasperini: il giocatore infatti farà presto ritorno a Bergamo dove verrà valutato nuovamente dallo staff medico dell’Atalanta.

Sul pieno recupero di Koopmeiners c’è ancora un grande punto di domanda. Ora come ora nessuno può sapere se il giocatore potrà essere disponibile alla ripresa del campionato contro i Viola.