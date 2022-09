Incubo Juve, la big europea prepara la maxi offerta per i due titolari: tifosi in ansia

La Juventus rischia di cadere ancora di più nel suo incubo, la big europea prepara il maxi assalto a due titolari: tifosi in ansia.

Per i bianconeri continua la serie di brutte notizie, l’ultima la riporta il “The Sun”, una big europea si prepara all’assalto ai fìdue gioielli e i tifosi sono preoccupati: ecco di chi si tratta.

Il trend estremamente negativo della Juventus sembra non avere fine e peggiorarlo ulteriormente ci ha pensato il CDA tenutosi venerdì 23 settembre.

Dal Consiglio d’amministrazione bianconero è infatti emerso un debito da record di oltre 250 milioni di euro, cifre importanti che fanno da specchio alla catena di scelte scellerate compiute dalla dirigenza del club di Torino nel corso delle ultime stagioni.

Questo clamoroso danno economico va inevitabilmente ad inficiare quelle che sono le scelte tecniche della Juve, adesso obbligata in primis a confermare Allegri e poi a ragionare sul mercato in uscita.

La cessione estiva di De Ligt oltre a quella, altrettanto a sorpresa, di Denis Zakaria, avevano lasciato intendere che la situazione dalle parti di Torino non fosse delle più rosee ma le recenti novità lo hanno decisamente confermato.

Per questa ragione, le prossime sessioni di calciomercato, assumeranno un fortissimo significato per il futuro bianconero, in partiolar modo sul fronte uscite.

Le notizie che arrivano nelle ultime ore dall’Inghilterra preoccupano però i tifosi: una big europea si prepara infatti all’assalto per due titolari della Juve, ecco chi.

Juventus, le cessioni sono inevitabili e dalla Premier ci provano per due gioielli

Uno dei mercati dove risulta più facile vendere giocatori a cifre importanti è senza dubbio la Premier League.

Il campionato inglese è famoso per fare investimenti a cifre astronomiche anche per giocatori dal dubbio valore e la Serie A, anche a causa della non florida situazione economica, è spesso risultata terra di conquista.

Ad interessarsi delle faccende di casa Juve sembra essere l’Arsenal, secondo il “Sun”, i Gunners sarebbero pronti ad un’offerta monstre per Dusan Vlahovic e Fabio Miretti.

Il serbo e l’italiano sono due dei giovani più promettenti della rosa bianconera e, infatti, difficilmente il club piemontese se ne priverà, ma la possibile offerta da 100 milioni che la squadra del Nord di Londra sta preparando potrebbe far vacillare questa certezza.

I tifosi della Juve ora sperano in un rifiuto deciso da parte della dirigenza ma il pesante debito confermato dal CDA legittima la loro forte preoccupazione, nei prossimi mesi si attendono sviluppi su questo fronte, intanto però i bianconeri sperano di migliorare i risultati di campo.