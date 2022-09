Apre la cassaforte e trova biglie al posto dei gioielli: colpo da film di una banda di ladri

Un autentico colpo da film quello di una banda di ladri riusciti a ingannare una esperta di gioielli con un piano congegnato alla perfezione.

I malviventi sono riusciti così a raggirare una ricca gioielliera che solo dopo alcune ore si è accorta della truffa di cui era stata vittima.

A Roma, in un albergo della Capitale, una banda di ladri è riuscita a ingannare una ricca gioielliera di Monte Carlo e a sfilarle sotto il naso una collezione di gioielli. Un bottino da oltre un milione di dollari. Il gruppo ci è riuscito architettando un piano ingegnoso, alla Diabolik, sostituendo i gioielli, custoditi nella cassaforte della stanza di un hotel, con delle semplicissime biglie di vetro.

Una messinscena organizzata tanto bene da riuscire a ingannare un’esperta del settore. I ladri hanno finto di essere dei commercianti interessati all’acquisto delle sue collezioni. Al momento – stando a ciò che riferisce Il Messaggero – solo una componente della banda, una donna originaria della Francia, è stata arrestato. Il suo ruolo nella faccenda sarebbe stato quello di sostituire materialmente la merce. Adesso deve rispondere del reato di truffa aggravato.

Stando alle ricostruzioni, i membri della banda si sono presentati alla professionista come commercianti di preziosi. Dopodiché hanno stabilito un primo appuntamento a Monte Carlo, ai quali ne sono seguiti altri due. Prima a Sanremo e dopo a Milano. Ma l’incontro decisivo è avvenuto in un hotel di super lusso, nel pieno del centro storico della Capitale.

Il giorno dell’inganno

Arriva infine il giorno della truffa. La giornata fissata per il nuovo incontro è il 10 agosto. La banda ha portato con sé una valigetta zeppa di banconote, aperta davanti alla gioielliera. Al suo interno ci sono 1.340.000 euro. Ne mancano seimila per perfezionare l’acquisto dei preziosi, le dicono i malviventi.

Prima di prendere congedo in attesa dell’appuntamento successivo il gruppo chiede di poter vedere la merce una volta ancora dal vivo. In quel momento scatta il furto: la donna di origini francesi sale in camera con la gioielliera. La professionista apre la cassaforte che all’interno custodisce vari sacchetti contenenti i gioielli. Appena si distrae, la truffatrice sostituisce con le biglie di vetro i sacchetti con collane, bracciali e orecchini.

Poi la complice si riunisce alla banda che, dopo essersi accordata con la vittima per rivedersi tra un paio di giorni, saluta e se ne va. Portandosi dietro naturalmente la valigetta e i gioielli trafugati. Solo qualche ora dopo la donna si accorgerà di essere stata truffata.