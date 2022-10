GF Vip, il caso di Marco Bellavia: in Italia si fatica ancora a parlare di salute mentale

Il caso di Marco Bellavia, uscito “Grande Fratello Vip” dopo essere stato marginalizzato e deriso dai suoi coinquilini, è l’ennesima prova di come in Italia sia ancora difficile parlare di salute mentale

Nonostante negli scorsi mesi abbiano iniziato a farsi strada iniziative come il Bonus Psicologo, in Italia continua a essere difficile affrontare il tema della salute mentale. Un tema che, però, si fa sempre più stringente. Basti pensare all’aumento dei casi di ansia, depressione o stress dopo il lockdown (in particolare tra i più giovani).

Quanto accaduto nelle scorse puntate del “Grande Fratello Vip” è l’ennesima prova di come l’argomento continui a essere trattato con superficialità e di quanto sia difficile per una persona come Marco Bellavia – che da tempo soffre di depressione – riuscire a trovare comprensione nella società.

Il caso di Marco Bellavia

Marco Bellavia è un attore e conduttore con una carriera di modello alle spalle. È salito alla ribalta grazie alla serie “Love Me Licia”, nella quale ha recitato nei panni di Steve. A questa hanno fatto seguito le altre serie della saga, che lo hanno portato alla notorietà.

Il successo per lui è arrivato negli anni novanta: è diventato il volto del programma per ragazzi “Bim bum bam”. Ha condotto la trasmissione per ben 11 anni, guadagnandosi le simpatie degli spettatori. Quest’anno, dopo aver passato un lungo periodo lontano dai riflettori, ha deciso di mettersi alla prova entrando nella casa più spiata d’Italia.

L’avventura del conduttore ha avuto inizio lo scorso 19 settembre. Purtroppo Bellavia è finito con l’essere marginalizzato e deriso dagli altri coinquilini dopo aver espresso il suo disagio. Il conduttore infatti soffre di depressione. Malgrado all’inizio della sua esperienza abbia cercato di portare il buonumore nella casa, ha dovuto fare i conti con la realtà dopo aver capito di trovarsi in un posto in cui a nessuno interessava ascoltarlo e supportarlo.

La difficoltà nell’affrontare il tema della salute mentale

Le richieste di aiuto e le crisi di pianto di Bellavia non hanno trovato nessun sostegno ma critiche e attacchi. Il conduttore si è sentito dire che è “un matto” che deve farsi curare, che la casa del “GF Vip” non è il luogo adatto per fare psicoanalisi gratuita e parlare dei suoi problemi e che sembra solo “patetico”.

Nessuno si è mai preoccupato realmente delle sue crisi. Anzi, gli è stato detto che “merita di essere bullizzato” ed è sempre stato preso di mira o escluso dagli altri. Dopo nemmeno due settimane al “GF Vip”, Bellavia ha deciso di abbandonare la casa per “problemi di salute mentale”. Il suo caso è diventato virale sul web.

Il comportamento dei concorrenti è stato criticato sia dagli spettatori che da diversi ex gieffini. Due coinquilini sono stati squalificati ed eliminati per ciò che hanno fatto. Nonostante le critiche, il modo in cui hanno reagito davanti alla sofferenza di Bellavia non è poi così diverso dall’approccio che ancora troppe persone hanno nella vita di tutti i giorni.