Marco Bellavia torna sui social dopo l’uscita dalla casa del GF Vip 7: il primo commento dell’ex gieffino

Poco più di due settimane fa, Marco Bellavia ha varcato la soglia della casa del Grande Fratello Vip convinto di essere sul punto di intraprendere una bellissima esperienza di vita. Non poteva di certo immaginare che, invece, si sarebbe trasformata in un incubo, alimentato giorno dopo giorno dai suoi stessi compagni di avventura.

Ieri, lunedì 3 ottobre, è andata in onda una puntata del Grande Fratello Vip molto, molto speciale. Alfonso Signorini, infatti, ha dedicato quasi l’intera diretta a quanto accaduto a Marco Bellavia, l’ex concorrente che ha più volte manifestato dei grandi disagi interiori all’interno della casa. Nonostante ciò, gran parte dei gieffini hanno non solo ignorato le sue richieste di aiuto, ma hanno continuato ad attaccarlo e isolarlo.

Questa enorme barriera di indifferenza eretta da alcuni dei suoi coinquilini ha fatto sì che Marco non riuscisse più a sopportare il peso di quanto stesse accadendo dentro di lui, prendendo così la decisione di abbandonare definitivamente il reality. Tutto ciò ha fatto sì che Alfonso Signorini e la sua squadra di lavoro decidessero di attuare seri provvedimenti nei confronti dei concorrenti maggiormente coinvolti in questa triste storia.

Ginevra Lamborghini, infatti, è stata squalificata, mentre Giovanni Ciacci ha lasciato la casa in seguito a un televoto flash per volere del pubblico. Sono state tante, in questi giorni, le celebrità che hanno espresso affetto e sostegno nei confronti di Bellavia e, nelle ultime ore, è stato lui stesso a rompere il silenzio, tramite il suo profilo Instagram ufficiale.

Le prime parole di Marco Bellavia

A distanza di poche ore dalla puntata a lui dedicata del Grande Fratello Vip, Marco Bellavia è tornato sui social, e lo ha fatto pubblicando un post nel quale è riportata una delle richieste di aiuto fatte ai suoi coinquilini all’interno della casa. Marco, inoltre, ha aggiunto la seguente didascalia: “Educazione, lealtà, condivisione, lealtà… in cambio di…?”. I commenti di supporto al post pubblicato dall’ex gieffino non sono di certo mancati, non solo da parte dei suoi fan, ma anche di amici e colleghi del mondo dello spettacolo quali Stefania Orlando; Giulia Salemi; Delia Duran; Mara Venier e molti altri.

Le scuse di Alfonso Signorini

Oltre a redarguire a dovere tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello, nella puntata di lunedì 3 ottobre, Alfonso Signorini ha rivolto le sue personali scuse a Marco Bellavia per non aver compreso il suo malessere.

“La colpa è anche nostra.”, ha spiegato il conduttore, visibilmente commosso, “Non ho saputo intravedere la sua sofferenza.”