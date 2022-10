Paolo Ciavarro, la rivelazione su Clizia Incorvaia: “Io mai con lei…”

In una recente intervista, Eleonora Giorgi ha confessato come il figlio Paolo Ciavarro abbia riferito alla madre di non stare mai con una come lei, in riferimento alla sua futura compagna Clizia Incorvaia, ecco nello specifico quando avrebbe esclamato tali affermazioni.

Dalla relazione tra Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi nacque nel 1991 Paolo, la coppia si sposò due anni dopo, ma nel 1996 si lasciarono, rimanendo però in buoni rapporti, proprio il figlio ha avuto modo nel corso del tempo di farsi conoscere al grande pubblico.

Seppur abbia fatto un percorso diverso rispetto a quello cinematografico dei genitori, Paolo Ciavarro è diventato noto partecipando alla madre in un’edizione di Pechino Express, in seguito ha poi fatto parte del cast di Forum in modo fisso.

Nel 2020 partecipa alla versione Vip del Grande Fratello arrivando secondo alle spalle della vincitrice Paola Di Benedetto, e nel reality show ha modo di conoscere Clizia Incorvaia, ex del frontman de Le Vibrazioni Francesco Sarcina, con la quale costruisce un rapporto anche al di fuori della casa.

Le prime impressioni

Su tale incontro vi erano però delle forti perplessità, come ha svelato a sorpresa la madre Eleonora Giorgi, la quale intervistata dal settimanale Nuovo, ha raccontato della sua prima impressione nei confronti della Incorvaia da parte del figlio.

Prima di partire per il GF Vip, madre e figlio avevano infatti discusso sugli altri concorrenti del programma, e sulla sua futura compagna, ecco quali sono state le parole dell’attrice in merito al primo giudizio sull’ex di Sarcina: “Gli avevo detto di essere sicura che potesse legare con lei, ma quando lui ha guardato il suo profilo Instagram escluse di poter stare con un influencer“.

Altre dichiarazioni dell’attrice

Una prima impressione poi non confermata dai fatti, visto come sono andate le cose, dopo due anni la coppia sta insieme e lo scorso febbraio hanno avuto un figlio di nome Gabriele.

Tale arrivo ha fatto diventare nonna Eleonora Giorgi, la quale ha affermato di non aver mai avuto dubbi sulla relazione tra il figlio Paolo Ciavarro e la Incorvaia, affermando sulla sua nuora tali parole: “Un raggio di sole, è ospitale nell’anima e nella vita, quando passa lei, tutti nel quartiere la salutano“.