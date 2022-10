Amazon, è Prime Day: arrivano le offerte autunnali, come e quando aderire

In arrivo gli sconti di Amazon su centinaia di migliaia di articoli. Come fare per accedere alle promozioni di ottobre.

Ma non c’è solo lo shopping online. Sono molti altri i servizi e le possibilità offerte agli iscritti al servizio Prime di Amazon.

Mentre si attende il prossimo Black Friday a novembre, anche a ottobre Amazon non fa mancare le promozioni. Si appresta infatti a ripetere il Prime Day in versione autunnale, con migliaia di articoli in catalogo scontati per gli iscritti a Prime. Dopo l’ultimo Prime Day dello scorso luglio, Amazon organizza un’altra due giorni promozionale. Le offerte saranno attive dall’11 al 12 ottobre 2022 in 15 Paesi tra i quali anche l’Italia.

Oltre ad accedere a centinaia di migliaia di sconti, i clienti Amazon Prime potranno anche avere accesso anticipato alle promozioni natalizie lanciate dai marchi più conosciuti (tra glia altri Samsung, iRobot, GHD, Miele).

Come aderire alle offerte di Prime

Una iniziativa dunque non aperta a tutti gli utenti, ma solo ai membri iscritti a Amazon Prime. L’abbonamento ha un costo mensile di 3,99 euro, oppure di 36 euro annuali. Oltre alle spedizioni gratuite e senza limiti, Prime offre la possibilità di usufruire di altri servizi come Prime Video, Amazon Photos, Amazon Music e tanti altri ancora.

Chi ancora non è iscritto potrà fruire di un servizio di prova gratuito per la durata di 30 giorni. Una possibilità ancor più conveniente per gli studenti, che hanno la possibilità di accedere a 90 giorni di prova e successivamente sottoscrivere un abbonamento annuale a una tariffa agevolata.

Gli altri servizi di Prime

Oltre alle promozioni del Prime Day, iscriversi a Prime dà la possibilità di accedere a molti altri servizi. Come Amazon Photos: un servizio su cloud che permette di fare il backup, organizzare e condividere le foto e i video salvati su smartphone e tablet in modo da poterli eliminare dal dispositivo una volta caricati in rete. Per gli amanti del cinema invece c’è Amazon Prime Video, mentre i fan dei videogames potranno divertirsi con Prime Gaming che, a sua volta, offre un abbonamento mensile gratuito a un canale Twitch a scelta.

Un altro servizio interessante incluso in Prime è Amazon Fresh: la consegna della spesa a casa in fasce da due ore (disponibile per ora solo a Milano, Roma, Torino e Bologna). E con Amazon Music si può avere accesso a un catalogo con 2 milioni di brani musicali da ascoltare in streaming, ma anche offline se non abbiamo una connessione internet a disposizione. Utile anche Prime Reading, con centinaia di ebook e fumetti di ogni genere. I libri scaricati si possono leggere su smartphone, tablet e computer con l’app ufficiale Kindle, oppure direttamente da un tablet Fire o lettore Kindle.