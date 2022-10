Terremoto sul PSG, l’accusa è veramente pesantissima: spuntano le prove contro il club

C’è un clima rovente in casa PSG. La situazione all’interno del club parigino è molto tesa: le prove rischiano di causare un terremoto.

Nervi tesi per i francesi. Alcune voci riportano di alcuni avvenimenti gravissimi che potrebbero stravolgere il futuro della società.

Il PSG di Galtier vola in campo, ma le voci che giungono dall’esterno sono tutt’altro che positive. L’allenatore francese sta svolgendo un ottimo lavoro e sta riuscendo ad ottenere il meglio da Messi che, dopo un’annata incolore, sta ritrovando gol e sorrisi.

Tuttavia, alcune fonti danno per certa una tensione crescente all’interno dello spogliatoio. In particolare, diverse indiscrezioni parlano di una frattura insanabile fra Mbappé e Neymar con Sergio Ramos e Messi che starebbero cercando di ricucire il tutto.

Il francese ed il brasiliano, che inizialmente sembravano avere un ottimo rapporto, sembrano ormai lontanissimi: troppo grandi gli ego dei due campioni, che spesso si calpestano i piedi in campo.

Il 7, nel frattempo, è al centro di alcuni fatti gravissimi.

Nervi tesi in casa PSG: Mbappé pronto alla “guerra”

Nel giro di pochi mesi, il rapporto di Mbappé con il PSG è crollato vertiginosamente. Le parti hanno rinnovato la scorsa estate (quasi a sorpresa) il contratto in scadenza: il francese ha deciso di rimanere e di declinare la possibilità di trasferirsi al Real Madrid, la squadra dei suoi sogni.

Ne sono seguite polemiche sull’ingaggio e sul ruolo del giocatore che, a detta di alcune testate, avrebbe anche potere decisionale su questioni interne.

Molto più recentemente, invece, è emersa la voce che Mbappé avrebbe chiesto la cessione a gennaio a causa di un rapporto completamente rotto con la società. Tra le motivazioni, oltre alle tensioni con Neymar, ci sarebbero alcuni retroscena molto gravi.

L’azienda Mediapart ha accusato il PSG di aver pagato un’agenzia digitale per creare una campagna diffamatoria negli ultimi anni contro alcune personalità sportive e, in particolar modo, contro Mbappé e Rabiot.

Questa agenzia avrebbe creato dei bot per interagire sui social network usando termini negativi nei confronti dell’attaccante francese nel 2019, mentre il centrocampista francese ha ricevuto accuse per non aver rinnovato il contratto con il club.

Mbappé, secondo queste indiscrezioni, avrebbe scoperto quanto accaduto e avrebbe deciso di lasciare il PSG a gennaio. Logicamente, sono giunte immediatamente le smentite: il DS Luis Campos ha negato l’esistenza di questo fatto e ha aggiunto che l’attaccante non lascerà la squadra a gennaio. La situazione, comunque, sembra molto tesa: non sono da escludere colpi di scena improvvisi.