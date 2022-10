Gasperini riscrive la storia con l’Atalanta: ecco il nuovo record ottenuto

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta da sette stagioni, riscrive la storia con il club: ecco il nuovo record ottenuto, è veramente clamoroso.

L’Atalanta dopo il pareggio contro l’Udinese, nella prossima giornata di Serie A ospiterà il Sassuolo, i nerazzurri hanno bisogno di una vittoria per rimanere incollati al Napoli, primo in classifica a due punti di vantaggio.

Gian Piero Gasperini lo scorso fine settimana ha festeggiato le 300 panchine con il club bergamasco, sotto la sua gestione l’Atalanta ha affrontato periodi di massimo splendore come la partecipazione in Champions League arrivando a un passo dalle semifinali. La 300esima panchina cade nel giorno del match contro l’Udinese, sorpresa di questo avvio di campionato. A fine partita il tecnico ha spiegato che devono essere soddisfatti di questo risultato, l’Atalanta ha giocato un’ottima gara, crescita tecnica e con grande personalità, meritando anche il doppio vantaggio.

“Ci sono state due situazioni molto buone a inizio gioco, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Ho avuto la sensazione che la squadra, sul piano tecnico, abbia giocato con grande personalità, approfittando degli spazi creati. Chiaro: le partite possono avere delle svolte, così è stato nel finale. Guardando a noi, la partita ci ha fatto crescere“.

Gasperini nella storia

Con la sfida al Friuli Gasperini ha superato Emiliano Mondonico in presenze in panchina con l’Atalanta e la storia tra il club e il tecnico è ancora da scrivere.

Sulla partita il tecnico nerazzurro ha spiegato che l’Udinese, vedendo la possibilità di recuperare la partita, hanno aumentato l’energia e noi siamo calati. I bargamaschi hanno fuori Palomino, Djimsiti, Toloi, Zapata, che sul piano fisico gli avrebbero dato sostegno importante. “Abbiamo preso gol su una punizione, calcio d’angolo. Ma anche su azione abbiamo iniziato a soffrire di più. Per le energie dell’Udinese, nella partita noi siamo stati a lungo padroni del campo. Giallo Lookman? Mi ha sorpreso, sì. Non fa polemica, figuriamoci con il pubblico. Non era polemica, era esultanza, interpretato male”

Infine Gasperini ha espresso cosa significa per lui questa 300esima panchina: “Sicuramente. Una storia più bella non poteva capitarmi meglio. Non ci guardiamo ancora indietro, abbiamo ancora tanti traguardi da cercare e sviluppare, compresa questa stagione. Squadra rinnovata, con giovani, che sta cercando di crescere. Con una classifica buona. Non pensiamo a Champions, Europa, altri traguardi. Pensiamo a migliorare, abbiamo giocato contro una squadra in forma, più spettacolare“.