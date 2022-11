Maniaco palpeggia una bimba al parco: linciato dagli adulti presenti

Ha rischiato di essere linciato dagli adulti presenti sul posto il molestatore che ha palpeggiato una bambina di dieci anni al parco.

È successo a Cagliari. L’uomo si è già reso protagonista di episodi del genere. I carabinieri hanno evitato che i genitori dei bambini lo malmenassero.

Denunciato per violenza sessuale un cagliaritano di 35 anni. L’uomo ha allungato le mani su una bambina in un parchetto del capoluogo della Sardegna. Il palpeggiatore non è nuovo a episodi simili. Nelle settimane e nei mesi scorsi infatti avrebbe messo le mani addosso a altri bambini al Cep e a Mulinu Becciu.

Il maniaco seriale lo ha rifatto di nuovo un paio di pomeriggi fa. La sua vittima stavolta una bambina di 10 anni che verso le 17 è stata accompagnata dalla mamma nel parchetto di via Talete. Doveva essere un sereno pomeriggio di giochi con altri piccoli della sua età, sotto lo sguardo vigile dei genitori. Ma alle 19 l’atmosfera serena è stata guastata quando la madre della bimba è stata avvertita da una delle altre mamme presenti nel parchetto dei palpeggiamenti subiti dalla bambina da parte di un uomo.

La piccola avvicinata mentre giocava a nascondino con gli amichetti

Papà e mamma della bimba si sono immediatamente precipitati verso il parco, dove hanno trovato un capannello di persone, con la piccola e gli amichetti. Attorno a loro una pattuglia della polizia municipale. La bambina ha raccontato loro quanto successo. La piccola era impegnata a giocare a nascondino e aveva scelto di nascondersi in un palazzo lì vicino.

Mentre si stava avvicinando all’edificio che aveva scelto come nascondiglio, un uomo le si sarebbe accostato per toccarla nelle parti intime. A quel punto la piccina, terrorizzata, è ritornata nel parco per avvisare gli altri genitori. Ha descritto l’aggressore: un uomo con felpa a maniche corte con cappuccio, occhiali da sole e pantaloni neri. Gli adulti lo hanno individuato e raggiunto. Dopodiché hanno iniziato a malmenarlo. Solo l’intervento dei carabinieri lo ha salvato dal linciaggio.

Ai militari, arrivati in serata, la piccola ha raccontato che il molestatore in precedenza si era nascosto dietro a un cespuglio e aveva cercato di avvicinare un altro bambino fuori dal parchetto. L’uomo individuato dalla bambina come il suo aggressore è un uomo di 35 anni, cagliaritano, residente a Mulinu Becciu. Si è preso una denuncia a piede libero per violenza sessuale.