Milan, si fa largo un ritorno di fiamma: ecco il possibile colpo

La prima parte di stagione è andata in archivio e il Milan di Stefano Pioli, pur trovandosi ad otto lunghezze dal Napoli, sta viaggiando su ritmi soddisfacenti con la qualificazione agli ottavi di Champions come ciliegina sulla torta.

La squadra di Pioli non è riuscita a mantenere l’infernale passo del Napoli ma la prima parte di stagione può definirsi positiva.

Maldini e Massara, inoltre, approfitteranno della pausa per intensificare i contatti con gli entourage dei vari obiettivi di mercato.

Poco spazio in rossonero: si profila un prestito per il calciatore

Il Milan del nuovo corso targato Maldini, Massara e Pioli ha portato un po’ di freschezza al campionato di Serie A. I dirigenti ed il tecnico, infatti, viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda per quanto riguarda l’utilizzo dei calciatori giovani. Tra le big i rossoneri sono quelli che hanno dato spazio ai giovani, raccogliendo ottimi risultati come nei casi di Leao, Kalulu e Tonali. Chi non è ancora riuscito ad imporsi al Milan è, invece, Yacine Adli. Arrivato quest’estate dopo un anno di prestito al Bordeaux, con Pioli il francese non sta riuscendo a trovare lo spazio sperato. Come riportato da Tuttosport, per lui si profila una partenza in prestito, magari in Serie A per continuare il processo di ambientazione.

Ritorno di fiamma per il diavolo: la trattativa può decollare

La società meneghina continua a pianificare presente e futuro. I radar della dirigenza rossonera, infatti, non si sono lasciati sfuggire una possibile ghiotta occasione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport un vecchio pallino di Maldini che in passato era stato vicino al Milan, potrebbe tornare di moda. Si tratta di Marco Asensio, attaccante del Real Madrid.

Asensio vedrà scadere il suo accordo con i blancos il prossimo giugno e al momento il rinnovo di contratto appare lontanissimo. Per questo il suo agente, Jorge Mendes, ha iniziato i colloqui con le società interessate ad un trasferimento a parametro zero e tra queste ci sarebbe anche il Milan. Altro giocatore in scadenza è Houssem Aouar, centrocampista del Lione. Per Aouar in passato si era parlato con insistenza di Juventus ma, data la situazione contrattuale del giocatore, il Milan starebbe pensando di anticipare la concorrenza ed assicurarsi il talento del centrocampista francese.