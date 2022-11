Lazio: il giocatore sembra abbia un’accordo con il club, via a gennaio?

Il calciatore biancoceleste sembrerebbe stia pensando ad una possibile nuova destinazione per continuare la propria carriera. Su di lui c’è l’interesse di un club di Serie A.

In casa Lazio il calciomercato invernale sembra essere già iniziato, in particolare quello in uscita. I biancocelesti potrebbero salutare una delle due colonne portanti del centrocampo che in queste stagioni hanno stregato i tifosi con i loro gol e le loro giocate. Lotito però non vuole perdere un top senza guadagnarci nulla e in questi giorni si tratta sulla cifra che permetterebbe a uno dei due di partire.

Non è un segreto su quali siano i calciatori che potrebbero lasciare la Lazio: Luis Alberto o Milinkovic-Savic. Uno dei due è destinato ad andare via. Lo spagnolo sembrerebbe quello più sacrificabile dato che non rientra nel piano di gioco di Maurizio Sarri, discorso diverso invece per il serbo.

Il numero 10 biancoazzurro tornerebbe in patria nella sua Siviglia, il giocatore gradirebbe vestire la maglia del Betis; mentre per il sergente le opzioni sono tante e non mancano anche da club del nostro campionato.

Milinkovic-Savic nel mirino di un club di Serie A

Sul classe ’95 c’è un club della Serie A particolarmente interessato al centrocampista e già nella finestra invernale di calciomercato proverà a convincere la Lazio a cederlo in estate.

La richiesta di Lotito è chiara: per meno di 100 milioni il calciatore non parte. Una cifra abbastanza esagerata considerando che Milinkovic-Savic ha un contratto che lo lega alla Lazio fino al 2024. Come riporta Sportitalia, l’agente del serbo e la Juventus avrebbero già un’accordo per l’estate. I bianconeri offrirebbero 6 milioni di euro a stagione più bonus.

Un’ ipotesi che consentirebbe il passaggio di Milinkovic-Savic è rinnovare il contratto con la Lazio facendo inserire una clausola rescissoria. Il problema potrebbe essere la cifra della clausola, il giocatore sarebbe disposto a firmare se non superasse i 50 milioni ma la Lazio vorrebbe fosse di almeno 70 milioni di euro.