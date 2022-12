Ischia, trovati altri tre corpi: sale a 11 il numero delle vittime accertate. Si continua a scavare tra le macerie di Casamicciola, con i soccorritori alla ricerca dell’ultima persona ancora dispersa.

Sale a 11 ormai il bilancio provvisorio delle morti provocate dalla terribile frana avvenuta a Casamicciola (Ischia). Poche ore fa sono stati recuperati altri tre corpi. Secondo quanto viene riportato dai quotidiani, si tratterebbe di Gianluca Monti (papà dei tre bambini ritrovati nei giorni scorsi), Salvatore Impagliazzo (compagno di Eleonora Sirabella) e Valentina Castagna. Rimane ancora dispersa, invece, Maria Teresa Arcamone.

In tutto sono invece 5 i rimasti feriti. Nel frattempo, i soccorritori e i volontari continuano a scavare nel fango, nella speranza di poter ritrovare anche l’ultima persona che manca ancora all’appello.

Ritrovati altri tre corpi, si cerca l’ultimo disperso

È di Valentina Castagna l’undicesimo corpo recuperato dopo la tragedia che ha colpito Ischia. Il cadavere della donna è stato recuperato dalle macerie qualche ora fa, poco dopo le 14. Identificata come l’undicesima vittima, sarebbe la mamma dei tre fratellini morti anche loro nella frana. Secondo quanto ha appreso l’AGI, la 37enne sarebbe stata identificata dai suoi familiari grazie alla fede nuziale che portava al dito. Le condizioni della salma, infatti, rendevano purtroppo difficile l’identificazione immediata della donna.

La frana ha dunque sterminato un’intera famiglia. Prima di Valentina Castagna, ad essere stati ritrovati tra il fango e i detriti erano stati i figli piccoli, Marie Teresa di 6 anni e Francesco di 11 anni. A due giorni di distanza era riaffiorato anche il corpo del più grande, Michele, di 15 anni. E ancora, questa mattina i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo del marito di Valentina, Gianluca Monti.

Poco dopo il 37enne, in via Santa Barbara, in una abitazione abbandonata dopo il terremoto del 2017, è stato invece recuperato il corpo di Salvatore Impagliazzo, che dopodomani avrebbe compiuto 32 anni. Si tratta del compagno di Eleonora Sirabella, prima vittima accertata della tragedia. Il cadavere del marinaio si è stato ritrovato a molta distanza dalla casa dove viveva assieme alla compagna, trascinato via senza pietà dalla forza del fango. Le salme si trovano ora presso la sala mortuaria dell’ospedale Rizzoli di Ischia.

Nel frattempo, si continua a scavare nel fango, nel disperato tentativo di recuperare anche l’ultimo cadavere che ancora manca all’appello: si tratta di Maria Teresa Arcamone, giovane donna di 31 anni.